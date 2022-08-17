Temel Karamolloğlu'nun 'başörtü' derdine bakın! Üstün Dökmen AK Parti'ye seçim kazandıracakmış

SAADET Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Başörtülü kadın psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e tepki gösterirken kullandığı cümleler tepki çekti. Karamollaoğlu, "Bu mantıktakiler yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" sözleriyle başörtülülere yapılan saldırıdan duyduğu asıl rahatsızlığın seçimi kaybetme korkusu olduğunu gözler önüne serdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözlerine "Millet ittifakına seçimi kaybettirecek" korkusuyla tepki vermesi dikkat çekti.

AK Parti'yi şu anda ayakta tutan bu yaklaşımdır...

Karamollaoğlu, Üstün Dökmen'in sözlerine, "Allah rızası için, yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın artık ya! Mantıksızlıkları bir kenara koyun! AK Parti'yi şu anda ayakta tutan bu yaklaşımdır, yanlışlarını bunlarla örtüyor; en azından bu gafleti göstermeyin. Zaten bu mantık sahibi insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" dedi.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklamasının satır başları...

- AK Parti'nin masa başında her gün bir yenisini ürettiği algılara söylem ve eylemleriyle çanak tutanlara da sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum... Bir internet yayınında başörtülü kadınların psikolog olamayacağına yönelik sarf edilen sözler, birtakım kişilerin, Türkiye’nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor.

- Allah rızası için, yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın artık ya! Mantıksızlıkları bir kenara koyun! Ak Parti'yi şu anda ayakta tutan bu yaklaşımdır, yanlışlarını bunlarla örtüyor; en azından bu gafleti göstermeyin.

- İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gereken bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmesinin etik olmayacağını söylüyorsa; öncelikle kendi mesleki yeterliliğini, ardından da kendi zeka düzeyini sorgulamalıdır.

- Zaten bu mantık sahibi insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir. Kalbinde Allah korkusu taşımayanlar, kendilerine göre bir hayat tarzı tercih ettikleri için kınanıyorlar, bazı meslekleri icra edemeyecekleri söyleniyor. Allah size akıl fikir versin.

- Başörtüsüz olmayı “nötr” kabul ederek, toplumun geniş bir kesiminin kabul ettiği yaşam ve giyim tarzını dışlamak kabul edilebilir değildir. Türkiye, bu tartışmaları geride bırakalı çok oldu. Biz, kapanmış sayfaları ısrarla açmak isteyenlere inat, Türkiye’nin yeni bir başlangıç yapması gerektiğine inanıyoruz.

- Dünden bugüne elde edilen kazanımların teminatı ise, bu kazanımları elde etmek ve korumak için her dönem büyük mücadeleler veren bizleriz, Milli Görüşçülerdir, Saadet Partililerdir; bunu kimse unutmasın!