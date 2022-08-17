Canan Karatay ağrıların şifası bu deyip açıkladı! Bunu yapmak ağrısı olanlara ağrı kesicileri unutturacak

Verdiği önerilerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, baş, eklem, bel ve diz ağrısı gibi problemlerin şifasını açıkladı.

Abone ol

Sık sık sağlıklı bir yaşam için gıda önerileri veren Prof. Dr. Canan Karatay, bazı kişilerce tepkiyle karşılansa da, birçok kişi tarafından takip ediliyor. Karatay, son olarak Baş ağrısı, diz ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı gibi problemler için yaptığı açıklamada, ağrıların sebebini ve nasıl tedavi edileceği açıkladı.

Hayat kalitesini düşüren ve birçok sıkıntıya sebep olan vücut ağrıları, bazen ne yaparsanız yapın geçmek bilmiyor. Ağrı kesicilerin yetersiz kaldığı durumlarda ise doğal yöntemlere başvurabiliyoruz. Vücuttaki ağrılar ağrı kesicilerin etkisi geçtikçe yeniden baş gösterir ve ağrılarla baş başa kalırız.

Tüm ağrıların sebebi...

Prof. Dr. Canan Karatay tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu belirtti. Canan Karatay ağrıların başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu açıkladı. Leptin hormonunun yüksekliğinin tüm hücreleri bozduğunu söyleyen Canan Karatay, Leptin hormonunun yükselince sinir hücrelerini bozduğunu, kas ağrıları, diz ağrıları, baş ağrıları, omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, gibi ağıların hepsinin altında leptin hormonunun olduğunu belirtti.

O bilgiler tarihe karıştı

Canan Karatay, yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini! Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor.

Ağrısı olan D vitamini alsın

Karatay ayrıca ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları ve diğer tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamininin eksik olduğunu belirtti.

Karatay açıklamalarını öyle sürdürdü:

Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı söyleyen Karatay, kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir.

Leptin eksikliğinin belirtileri

Canan Karatay yaptığı açıklamada Leptin direncinin en önemli belirtilerinden birinin D vitamini eksikliği ve karaciğer göbek yağlanması olduğunu söyledi. Karatay, Karaciğeri yağlandıranın şeker olduğunu, sabah gerçek olarak bir Karatay kahvaltısı yapmanın proteinli zeytinli ve zeytinyağlı bilin ki Leptin direncini kırdığını belirtti. Yemeklerin zamanlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karatay, 12 saatten fazla aç kalınırsa bu hastalıkların düzelip iyileşeceğini söyledi.