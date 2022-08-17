Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Suriye'ye uğurlandı!

Türk bayrağını semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacaklarına vurgu yapan Öksüz, bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti. Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz şöyle devam etti: