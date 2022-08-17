Galatasaraylı ünlü futbolcu Muhammed'e kaza şoku

Ünlü futbolcunun lüks cipiyle yaşlı adama çarptı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.