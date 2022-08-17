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Yemeğiniz salçalı olduysa durun dökmeyin çözümü çok basit! İki adımda yemeğinizi kurtarın

Yemeğiniz salçalı olduysa durun dökmeyin çözümü çok basit! İki adımda yemeğinizi kurtarın

Mutfağa girip yemek yapan hemen hemen herkesin en büyük korkularından biri de yemek malzemesinin ölçüsünü kaçırmaktır. Yemeğin tuzunu kaçırmak, biberi fazla koymak yemek yapma zevkini kaçıran unsurlardan olsa da aslında mutfakta her şeyin çaresi yanı başınızda! Peki yaptığınız yemek salçalı oldu, şimdi ne olacak? Durun panik yok çözümü aslında çok basit

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Aramızda mutfağa girmeyen, yemek yapmayan neredeyse hiç yoktur. Mutfağa girenlerin kabuslarından biri de yemek yaparken ayarı kaçırmaktır. Bazen yemeğin tuzunu fazla kaçırmak, ölçünün dışına çıkarak biberi fazla koymak ya da yemeği çok ekşi  yapmak. Aslında tüm bu durumların çaresi yine mutfakta, tam da sizin yanı başınızda. Mesela canınız makarna çekti, biraz da salçası olsun dediğiniz makarnanızın salçası fazla kaçtı şimdi ne yapacaksınız, gelin adım adım makarnanızı kurtaracak, ağızlara layık yapacak formüle birlikte bakalım...

Bir tutan karbonat atın tadına bakın

Salçası fazla kaçan yemeklere, sodyum bir karbonat ya da bilinen adıyla içme sodası ilave edin sonra tadına bakın artık makarnanız yemeye hazır bile . 

Sıcak su her zaman işe yarar

Yemeği süzgeçten geçirdikten sonra üzerine kaynar su tutun biraz bekleyin. Sonra yaptığınız tencereye geri koyduktan sonra baştan pişirmeye devam edin.

Patates her zaman işe yarar

Yemeğiniz fazla salçalı olduysa patates size her zaman kucak açmaya hazır! Salçası fazla kaçan yemeğinize bir kaç dilim patates ekleyin böylece salçanın yoğunluğu azalır.  Kesme şeker ile de salça kıvamını kırmaya çalışabilirsiniz.  Böylece yemeğinize güzel bir tat da vermiş olacaksınız.

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