Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı aratmayacak! Yeni projesi en ünlü diziye bile gölge düşürür

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 2. sezonunun ardından SHOW TV'ye geçen komedi programı 'Güldür Güldür Show' ekibinin başında yer alan Sunal, yeni projesi ile ilgili "Biraz değişik karakterdeyim. İnşallah becerebilirim, inşallah seyirci mutlu olur" dedi.

Abone ol

Yeşilçam'ın "Gülen Adamı" olarak hafızlara kazanan usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasını aratmıyor. 9 yıldır yayınlanan Güldür Güldür komedi ekibinin başında yer alan Sunal, şimdilerde ise BKM Film’in yapımcılığını üstlendiğini bir sinema filmi ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Yusuf Yusuf, Hayat Öpücüğü, Hareket Sekiz, Dedemin Fişi, Kısık Ateşte 15 Dakika gibi sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu yine bir komedi filminde rol alacak.

Ali Sunal ile Doğa Rutkay bir araya geldi

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'de izleyicinin gönlünde taht kuran Ali Sunal ve Doğa Rutkay yeni sinema filmi için bir araya geldi.

"Hem rüküş hem de görgüsüz"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay filmde canlandıracağı karakter için "Şimdiye kadar görmediği şekilde hem rüküş hem de görgüsüz bir karakteri canlandıracağını söyledi.

"Herkes çok şaşıracak

Ali Sunal filmde canlandıracağı karakter ile ilgili ise farklı ve kendisini zorlayacak bir rolü canlandıracağını anlattı. Yeni proje öncesi heyecanlı olduğunu ifade Sunal, yeni filmin toplantısındaydık. Ben de biraz değişik karakterdeyim. İnşallah becerebilirim, inşallah seyirci mutlu olur" dedi.

Ali Sunal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimlerle evlendi?

Kemal Sunal ile Gül Sunal çiftinin biricik oğlu Ali Sunal 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki usta oyuncu 2013 senesinden bu yana Güldür Güldür Show ekibinin başında bulunan Sunal, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Bahadır ile dünya evine girmiş, 2012'de ise 1 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştır. İlk evliliğinden 6 sene sonra Nazlı Kurbanzade ile dünya evine giren ünlü oyuncu, hala ikinci evliliğine devam etmektedir. Nazlı Kurbanzade ile olan evliliğinden Narin ile Nil adında 2 çocuğu olan bugüne kadar pek çok başarılı işe imza atmıştır. Ali Sunal'ın bir de Ezo Sunal adında kız kardeşi vardır.

Ali Sunal'ın yer aldığı film ve diziler



Film

1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.

2003 Okul Alparslan Bey

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu

2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi

2011 Banka Yapım aşamasında 2011

2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu

2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu

2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirci/Sırat Çirci konuk oyuncu

Televizyon

1997 Şaban ile Şirin

2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis

2002 En Son Babalar Duyar Mustafa

2004 Sayın Bakanım Cömert

2005 Kanlı Düğün Orhan

2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu

Sana Mecburum Berat

2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu

2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon

2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen

2011 Huzurum Kalmadı

2012 İnsanlar Alemi Aziz

2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu

2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu