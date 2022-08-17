Kokusundan kaçan bir daha düşünsün! Sarımsağın çekiciliği artırdığını kaç kişi biliyor?

Genellikle kalabalık alanlara girerken yemekten kaçındığımız sarımsak kokusunun aslında bilinenin dışında inanılmaz etkileri bulunuyor.

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Kokusunun rahatsız etmesi sebebiyle uzak durduğumuz sarımsak, aslında çok eski zamanlardan beri özel ilgi gören besinlerin başında geliyor. Antik çağlardan şimdiki zamana kadar faydaları için tüketilen sarımsak birçok derde deva. Şifa niyetine tüketilen sarımsağın bilinmeyen öyle bir özelliği daha var ki, duyan kulaklarına inanamıyor.

Her gün sarımsak yemek için 6 sebep

Birçok insan sarımsak tüketmeyi sever. Hemen hemen her yemeğe lezzet katmakla kalmayan sarımsak, aynı zamanda sağlığınız için oldukça faydalı.

Doğal antibiyotik

Oldukça fazla hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi birçok hastalıkta faydalı bir besin.

Bağışıklığı güçlendirir

Sarımsağın sağlığımıza olan faydaları büyüklerimiz tarafından biliniyordu. Sarımsağın yüzyıllardır bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili özelliklere sahip olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsağı çiğ yemeniz gerektiğini de duymuşuzdur. Sarımsakları yemeden önce kestiğinizde veya ezdiğinizde “allisin” salgılar. Bu allisin maddesinin sağlığımız için birçok faydası vardır fakat sarımsağı ısıttığınızda allisinin büyük çoğunluğunu kaybedersiniz.

Sarımsak sizi daha çekici kılar

Belki inanmayacaksınız ama sarımsağın çekiciliğe olan etkisi de bulunuyor. Sarımsağın nefesinizin kokusu üzerindeki etkisini elbette herkes biliyor. Bilinenin aksine sarımsak, vücut kokusunu da etkiliyor. 2016'da yapılan araştırmalar neticesinde sarımsağın vücut kokusu üzerindeki etkisinin aslında çoğunlukla olumlu olduğunu gözler önüne serdi. Bir koku testine katılanlar, sarımsak yiyen insanlardan gelen kokunun "daha az yoğun" ve "daha çekici" olduğunu söyledi. Kötü ter kokusuna sebep olan bakteriler, vücudunuzdaki sarımsak sayesinde daha da azalıyor. Şunu da unutmamak gerekir, randevunuzdan bir gün önce sarımsak yerseniz bu en iyi sonucu verecektir. Tabii ki görüşmenizin hemen öncesinde sarımsak yemek olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Enerji verir

Kondisyonunuzu geliştirmek için çok çalışıyorsanız, diyetinize daha fazla sarımsak eklemeyi deneyebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, özel bir sarımsak yağının egzersiz sırasında kalbinizdeki yükü hafiflettiğini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, bu konunun antik çağda bile bilinen bir gerçek olduğu kanıtlandı. Eski Yunanlılar, Olimpiyat sporcularına ve ağır fiziksel işler yapan insanlara sarımsak tükettirirlerdi.