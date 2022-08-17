Tehlikeli silahlanma çağrısı! LGBT'ye karşı ayakladılar: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

SIRBİSTAN'da sapkın LGBT zihniyeti etkinlik düzenlemek istedi. Pek çok aile Belgrad sokaklarına çıkarak, "Çocuklarımızdan ellerimizi çekin" diyerek LGBT'lilere tepki gösterdi. Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu.

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12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planlaan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırdı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına döküldü. Aileler, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.

"Elinizi çocuklarımızdan çekin"

Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Silahlanma çağrısı

Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olsaydı da kullanırdım" dedi.

"Kilisemizi küçük düşürdü"

Kilise'den piskoposun açıklamalarında herhangi bir tepki gelmedi. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic söz konusu ifadeler için "Hem kendine hem de kilisemize hakaret etti, kilisemizi küçük düşürdü" sözlerine yer verdi.