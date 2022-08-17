BIST 2.980
DOLAR 17,96
EURO 18,28
ALTIN 1.018,83
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'ücret' çağrısı

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'ücret' çağrısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine indirim yapmaları çağrısında bulundu. Özvar, "Vakıf kimliğine yakışır bir şekilde toplumsal sorumluluğu daha fazla üstlenmelerini istiyoruz'' dedi.

Abone ol

YKS sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini de gerçekleştirerek üniversitelerine yerleşti. Ancak artan özel üniversite fiyatları son dönemin en çok konuşulan konularından. Bazı üniversiteler, yıllık ücretlere yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.

Hatta bazı okullarda zam protestosu yapıldı. Bu durum karşısında YÖK harekete geçti. YÖK başkanı Erol Özvar üniversiteleri yöneticileriyle bir araya gelerek bir çağrıda bulundu. 

"Ekstra indirim" çağrısı
Özvar, ''Öğrencileriniz üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için, sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacağını düşünüyoruz'' dedi.

"Bir fırsat"
Yerleşme oranlarındaki artışın öğrenciler lehine bir iyileştirme yapılması için fırsat olduğunu da söyleyen Özvar, vakıf üniversitelerinin kimliklerine yakışır bir şekilde toplumsal sorumluluklarını daha fazla üstlenmelerini istedi. 

Özvar, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde özellikle ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık dolayısıyla eğitimini aksatmasını istemediklerinin de altını çizdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar
Foto Galeri Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi gerçek hikayesi çok başka
Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi gerçek hikayesi çok başka
Van'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Van'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Tehlikeli silahlanma çağrısı! LGBT'ye karşı ayakladılar: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin
Tehlikeli silahlanma çağrısı! LGBT'ye karşı ayakladılar: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı canlı yayında düelloya çağırdı: Yüreğin varsa çıkarsın karşıma, sana ders veririm
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı canlı yayında düelloya çağırdı: Yüreğin varsa çıkarsın karşıma, sana ders veririm
Yemeğiniz salçalı olduysa durun dökmeyin çözümü çok basit! İki adımda yemeğinizi kurtarın
Yemeğiniz salçalı olduysa durun dökmeyin çözümü çok basit! İki adımda yemeğinizi kurtarın
Rapor yayınlandı! Sonuçlar vahim! Pandemide tam 2 milyon kişi işini kaybetti
Rapor yayınlandı! Sonuçlar vahim! Pandemide tam 2 milyon kişi işini kaybetti
Devlet Bahçeli'den Devlet Şeref Madalyası önerisi
Devlet Bahçeli'den Devlet Şeref Madalyası önerisi
Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı aratmayacak! Yeni projesi en ünlü diziye bile gölge düşürür
Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı aratmayacak! Yeni projesi en ünlü diziye bile gölge düşürür
CHP'li Engin Koç'tan tehdit gibi sözler: Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum
CHP'li Engin Koç'tan tehdit gibi sözler: Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum
Berk Acar Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı oldu! Babadağ Kaymakamı Berk Acar kimdir?
Berk Acar Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı oldu! Babadağ Kaymakamı Berk Acar kimdir?