YÖK Başkanı Erol Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'ücret' çağrısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine indirim yapmaları çağrısında bulundu. Özvar, "Vakıf kimliğine yakışır bir şekilde toplumsal sorumluluğu daha fazla üstlenmelerini istiyoruz'' dedi.

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YKS sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini de gerçekleştirerek üniversitelerine yerleşti. Ancak artan özel üniversite fiyatları son dönemin en çok konuşulan konularından. Bazı üniversiteler, yıllık ücretlere yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.

Hatta bazı okullarda zam protestosu yapıldı. Bu durum karşısında YÖK harekete geçti. YÖK başkanı Erol Özvar üniversiteleri yöneticileriyle bir araya gelerek bir çağrıda bulundu.

"Ekstra indirim" çağrısı

Özvar, ''Öğrencileriniz üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için, sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacağını düşünüyoruz'' dedi.

"Bir fırsat"

Yerleşme oranlarındaki artışın öğrenciler lehine bir iyileştirme yapılması için fırsat olduğunu da söyleyen Özvar, vakıf üniversitelerinin kimliklerine yakışır bir şekilde toplumsal sorumluluklarını daha fazla üstlenmelerini istedi.

Özvar, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde özellikle ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık dolayısıyla eğitimini aksatmasını istemediklerinin de altını çizdi.