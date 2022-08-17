99 yaşında, 100. torun çocuğunu kucağına aldı

11 çocuğu ve 56 torunu olan 99 yaşındaki ABD'li 'Peg' Koller, 100. torun çocuğuyla tanışma fırsatına da nail oldu. Ailesine göre büyük büyükannenin uzun yaşam sırları arasında egzersiz ve aile sevgisi var.

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 99 yaşındaki bir kadın 100. torun çocuğunu kucağına aldı.

Christine Stokes Balster ve eşi Patrick Balster, 4 Ağustos'ta dünyaya gelen çocukları Koller William'ı büyük büyükanne Marguerite 'Peg' Koller ile tanıştırdıklarını ve yaşlı kadının bu herkese nasip olmayan mutluluk karşısında çok mutlu olduğunu aktardı.

99 yaşındaki 'Peg' Koller'in 11 çocuğu, 56 torunu ve 100 torun çocuğu var.

Ailesi, kasımda 100 yaşına basacak Peg Koller'in uzun yaşam sırrının günde iki kez egzersiz yapmak ve ailesinden gördüğü sevgi ve destek olduğunu söylüyor: "Ne kadar yaşlı olursa olsun hep orada. Mezuniyetleri, vaftiz törenlerini, düğünleri asla kaçırmaz."