İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye açıklaması! Karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek

TÜRKİYE ile İsrail'in 2018 yılında karşılıklı olarak geri çektikleri büyükelçileri yeniden atama kararı sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan açıklama geldi. Herzog, "Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti.

Paylaşımda Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların "barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini" aktardı.

"Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli"

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli bir katkı ve İsrail vatandaşları için önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki duruşunu güçlendirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin son bir yılda İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog'un Ankara ziyareti, karşılıklı Dışişleri Bakanları'nın ziyaretlerinin doğurduğu "pozitif atmosferin" devamlılığı olduğu aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile dün akşam telefonda görüşerek konuyu sonuçlandırdığı paylaşıldı.

İlişkilerin seviyesinin artırılmasının "iki halkın bağlarını güçlendirecek, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri derinleştirecek, bölgesel istikrara katkı sağlayacağı" kaydedildi.