İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye açıklaması! Karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek
TÜRKİYE ile İsrail'in 2018 yılında karşılıklı olarak geri çektikleri büyükelçileri yeniden atama kararı sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan açıklama geldi. Herzog, "Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi.Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti.
Paylaşımda Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların "barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini" aktardı.
"Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli"
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli bir katkı ve İsrail vatandaşları için önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki duruşunu güçlendirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığı belirtildi.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin son bir yılda İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog'un Ankara ziyareti, karşılıklı Dışişleri Bakanları'nın ziyaretlerinin doğurduğu "pozitif atmosferin" devamlılığı olduğu aktarıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile dün akşam telefonda görüşerek konuyu sonuçlandırdığı paylaşıldı.
İlişkilerin seviyesinin artırılmasının "iki halkın bağlarını güçlendirecek, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri derinleştirecek, bölgesel istikrara katkı sağlayacağı" kaydedildi.
Türkiye büyükelçilerini 2010'da ve 2018'de geri çekmişti
İsrail-Türkiye ilişkileri uzun yıllar boyunca özellikle Filistin'in statüsü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle iniş-çıkışlarla devam ederken, Mavi Marmara kriziyle dibe vurmuştu. 31 Mayıs 2010'da İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yapmış; baskında toplam 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye, bu baskından sonra dönemin büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u geri çekmiş ve 2016'ya kadar ilişkileri ikinci katip seviyesinde tutmuştu.
2016'da yürütülen normalleşme süreci sırasında iki ülke birbirine karşılıklı büyükelçi atamış, ancak Aralık 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ilişkilerde yine kırılmaya sebep olmuştu.
Filistinlilerin tepki protestolarında sivillere yönelik saldırılar nedeniyle çok sayıda insan öldü ve yaralandı. Bunun üzerine Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv büyükelçisini istişareler için merkeze çağırdı. Bugüne kadar ülkeler tekrar büyükelçi atamasında bulunmamıştı.
İsrail ve Türkiye 2022'de bir kez daha normalleşme sürecine girdi ve iki ülke arasında diplomatik temasların yoğunlaşmasıyla ilişkiler ısındı. Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsrail'e gitti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta 14 yıl sonra Türkiye'ye en yüksek seviyede ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu da Mayıs sonunda İsrail'i ziyaret etti. Normalleşme sürecinde bazı anlaşmalar imzalandı. Bu Türk Dışişleri Bakanı tarafından İsrail'e yapılan 14 yıldır ilk ziyaretti.