Seda Bakan'ın 3 yaşına giren kızına dillere destan doğum günü partisi! Bakın partide ne yaptı

Güzelliği ile dillere destan oyuncu Seda Bakan, 3 yaşına giren kızı Leyla için eğlenceli bir doğum günü partisi düzenledi.

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Güzel oyuncu Seda Bakan, Ali Erel ile 7 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten bir de Leyla adında kızı çocukları olan Bakan, ikinci çocuğunu bekliyor.

Ünlü oyuncu Seda Bakan ilk çocuğu Leyla'nın doğum gününü kutladı. Kızının 3. yaş gününe özel bir doğum günü partisi düzenleyen Bakan, o anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

3 yaşına giren kızının yeni yaşına özel düzenlediği partide eğlenceli anlar da yaşandı. Seda Bakan'ın kızı Leyla'nın doğum gününe Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre de Karla ismindeki kızı ile katıldı.

İşte minik Leyla'nın pastasıyla o pozu!

Bebeği göründü

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Seda Bakan, geçtiğimiz gün bir davete katıldı.

Leyla'nın ardından ikinci çocuğunu bekleyen ünlü oyuncunun belirginleşen karnı herkesin ilgisini çekti.

"İkinci annelik en zor kararımdı"

Ayrıca Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu belirtmişti. Seda Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla'dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20'lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

2014 yılında (7 yıl önce) müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, özel hayatından çok kariyeriyle sık sık gündeme geliyor.

Ali Erel ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Seda Bakan, her paylaşımı ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz hafta kız arkadaşlarıyla Dubai'de tatil yapan Seda Bakan, takipçilerine müjdeli haberi vermişti. Bakan, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan, giderek büyümeye başlayan karnıyla yeşilliklerde poz verdi.

Ayrıca oyuncu, bebeğinin cinsiyetini de sevenleri ile paylaşmıştı.

Kız bebek geliyor

Seda Bakan, hayranlarına ikinci kez kızı olacağının müjdesini vermişti. Seda Bakan yaptığı paylaşımına, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" ifadelerini not düşmüştü.

Seda Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

Seda Bakan'ın karnı burnunda paylaşımından sonra aldığı kilolar birçok kişi tarafından merak konusu oldu.