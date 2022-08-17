Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan sonra psikolojisi mi bozuldu? Son halini gören hayranları dehşete düşüyor

En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran ve başarılı performansıyla herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu Ezgi Mola, izleyicileri dramatik sahnelerle üzmüştü. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, psikolojik sahnelerden bile daha çok etkilendiği üzücü bir durum ile karşı karşıya kaldı ve ağlamamak için kendini zor tuttu.

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Ezgi Mola, TRT 1 ekranlarında 2 sezon boyunca yayınlanan, reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteri ile izleyicileri adeta ekran başına kitlemişti. Dizinin final yapmasınının ardından yeni proje iddiaları ortaya atılırken ünlü oyuncu üzücü bir durum ile karşı karşıya kaldı.

Çok sevdiği köpeği Kuki hasta

Ünlü oyuncu Ezgi Mola köpeği Kuki'yi veterinere götürdü. Burada görüntülenen Mola, kendisini derdinden yaralayan durumu açıkladı ve röportaj sırasında zor anlar yaşadı. Güzel oyuncu ağlamamak için kendisini zor tutarken köpeği Kuki'nin vücudunda tümör tespit edildiğini, onun dışında başka bir şey düşünemediğini söyledi.

Köpeği Kuki ile ilgili son durumu açıkladı

Her halinden üzgün olduğu belli olan başaralı oyuncu köpeği Kuki'nin ameliyat edildiğini söyledi. Mola yaptığı açıklamada; "Biraz ani gelişti her şey. Bir ay içinde oldu, tümörü varmış. İnşallah bir sorun olmaz. Başka herhangi bir şey yapmıyorum, iyi olması dışında da bir şey yapabileceğimi sanmıyorum" diye konuştu ve tek istediğinin de Kuki’nin iyi olması olduğunu söyledi.

Ezgi Mola kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şimdiye kadar sayısız dizi, film, tiyatro ve reklamda yer alan, rol aldığı her yapımda popülerliğini biraz daha arttıran Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanı adlı dizide canlandırdığı Safiye karakteri ile ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Güzel oyuncunun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu ise hala merak edilip araştırılmakta. Peki Safiye karakteri ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Ezgi Mola kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ezgi Mola ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi.

Ekranlarla ilk buluşması 2000 yılında

Henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etti.

En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı

2005 yılının Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.

Arkadaşım Hoş geldin ile hayatımıza kalıcı olarak girdi

2008 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sit-comda rol aldı. Daha sonrasında ise birçok reklam filmi ve projeyle kariyerini zirve noktasına taşımaya başladı. Özellikle Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoş geldin adlı eğlence programında 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği biri olarak hayatımıza kalıcı olarak girdi.

Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülü

En son TRT’de yayınlanan ve yayın hayatına 15 Eylül 2020 yılında başlayan Masumlar apartmanı adlı dizide başrol karakterlerinden biri olan Safiye Derenoğlu’nu canlandırdı. Bu dizideki oyunculu ile 2021 yılında Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülünü aldı.