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Beşiktaş, Dele Alli ile anlaştı

Beşiktaş, Dele Alli ile anlaştı

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla ilerleyen siyah-beyazlılar yıldız oyuncu Dele Alli ile anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi flaş bir ismi kadrosuna kattı. İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Everton ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını karşılayacak olan Beşiktaş, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak, kiralık sözleşme satın alma opsiyonu yer alacak.

7 milyon euro satın alma opsiyonu
Beşiktaş, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonunda Dele Alli'yi 7 milyon euro bedelle transfer edebilecek.

Beşiktaş, Alli'ye yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek
Everton ile sağlanan anlaşmanın ardından Alli ile temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah beyazlılar, Dele Alli'ye yıllık ücret olarak 2.2 milyon euro önerdi. Alli bu teklifi kabul etti.

Cuma günü İstanbul'da
İngiliz futbolcunun en geç cuma günü İstanbul’a gelecek. Alli'nin Karagümrük maçını tribünde izlemesi bekleniyor.

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