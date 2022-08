Yuvarlak bir yüzünüz varsa bu üç saç modeli tam da size göre!

Birçok insanın korkulu rüyası yüzüne uygun olan saç kesim modelini bulamamaktır. Saç kesimi yaptırmaya karar verdiğimizide yüz şeklimizi iyice tanıyıp hangi saç modellerinin uygun olup olmadığını bilmeliyiz. Yuvarlak yüz yapısına sahipseniz yüzünüzü daha uzun gösteren modeller tercih etmelisiniz. İşte yuvarlak hatlı yüzleri daha ince ve uzun gösterecek 3 saç modeli..

Yüz şekilinizin daha iyi bir görüntüyle ortaya çıkması için saç kesiminiz oldukça önemlidir. Her bireyin vücut yapısına her kıyafet uygun olmadığı gibi her saç kesimi de her birey için uygun değildir.

Saçlarınız ve yüz şekilinizin uyumundan rahatsızsanız saç kesiminizin ve saç renginizin yüz şeklinizle uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilinen dört farklı yüz yapısının her birinde, birbirinden farklı saç kesim modelleri kullanılmalıdır.

Peki bu saç kesim modelleri ve renklerinden hangileri yuvarlak yüz için uygundur? İşte sizlere yuvarlak yüz yapısına sahipseni saçınız için hangi saç kesim modelleri yaptırmanız gerektiğini paylaştık...

Saç uzunluğu

Yuvarlak şekil yapısına sahip olan yüzün tombul görüntüsünden kurtarılıp daha ince ve uzun bir görüntüye kavuşmasını sağlamak gerekir. Bunun için ise uzun saç modellerinden uzak durulmalıdır. Saç için genellikle kısa modeller tercih edilmelidir.

Balerin topuzu

Yuvarlak yüz yapısına sahipseniz günlük kullanım için yapabileceğiniz en alternatif saç modeli balerin topuzudur. Yüzü olduğundan daha ince ve daha zarif gösteren bu yöntem saçların yukarıdan sıkı bir şekilde toplanıp donut tokasıyla sabitlenmesiyle yapılır.

Retro esintili saç kesimi

1920'lerin modası olan retro saç şimdilerde birçok ünlü tarafından tekrardan trend haline getirildi. Özellikle perçemli görüntüsüyle yuvarlak yüzler için vazgeçilmez olan saç modeli yüzü daha küçük gösteriyor. Retro saç model ikiye ayrılan saçın ön kısmından bir tutamın geriye saçın içerisine kıvrılarak tel tokalarla sabitlenip arda kalan kısmın daha kalın rulolarla sabitlenmesidir.

Küt saç kesimi

Yüz yapısının daha ince gösterilmesi için küt saç kesimi gibi keskin hatlara sahip modeller kullanılabilir. Bu saç modeli yüzün oval görünümünü yumuşatır. Fakat küt saç modelinin uzunluğu yine saç modeliniz gibi yüz şekiliniz etkileyen bir unsurdur. Eğer saç kesiminde saç uzunluğu çene hizasında kalırsa yüz yapınız normalde olduğundan daha yuvarlak bile görünebilir. Bu yüzden saçın boyun hizasında kesilmesi gerekir.

Saç rengi

Ve tabi ki saç kesimi kadar önemli olan bir diğer unsur ise saç rengidir. Önemsiz gibi görünsede saç renklerininde yüz şekillerine göre seçilmesi gerekir. Yuvarlak yüz yapısına sahip kişiler ise genellikle saç etrafında açık, saç uçlarına doğru koyu tonlar tercih etmelidir.