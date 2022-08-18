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İzmir'de kadın kılığına girip defalarca tekrarladı! Sonunda tutuklandı

İzmir'de kadın kılığına girip defalarca tekrarladı! Sonunda tutuklandı

İZMİR'de tanınmamak için kadın elbisesi giyerek defalarca hırsızlık yapan ve aynı suçtan 20'den fazla kaydı olduğu belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı. Daha önce savcılık tarafından serbest bırakılan azılı suçlu, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos günü ilçede bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmalar ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olayını daha önce de tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek ünlenen ve 20'den fazla hırsızlık suçu kaydı bulunan B.İ.'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için kadın kıyafeti giyiyordu
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 20'den çok hırsızlık suçu kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha önce de kadın kıyafeti giyerek bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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