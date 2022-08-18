Meteoroloji'den 18 Ağustos uyarısı! Hafta sonu hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini açıkladı. 18 Ağustos perşembe günü sağanak beklenen şehirler belli oldu. Sakarya, Kocaeli, Konya, Zonguldak gibi birçok şehirde sağanak bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı... İşte cumartesi ve pazar günü yurt geneli hava...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ağustos hava raporu belli oldu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sakarya, Kocaeli’nin iç kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun’un iç kesimleri, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıklar Kıyı Ege'de mevsim normalleri üzerinde olacak.
Sıcaklık: Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bugün şehirlerde hava durumu... Hafta sonu hava nasıl olacak?