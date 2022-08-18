Meteoroloji'den 18 Ağustos uyarısı! Hafta sonu hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ağustos hava raporu belli oldu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.