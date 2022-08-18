Ayrılmadık diyerek teknede nispet yapan Fahriye Evcen bikinili pozlarını paylaştı! O detay hemen göze çarptı

Son günlerde evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor iddialarına oyuncu eşi Burak Özçivit ile birlikte verdiği aşk pozları ile cevap veren Fahriye Evcen'den ard arda pozlar gelmeye devam ediyor. Ailesi ile birlikte tekne tatiline devam eden Fahriye Evcen'in son paylaşımlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı. Peki görenleri heyecanlandıran o detay ne?

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Magazin basınında sık sık kendine yer bulan, her yaptığı olay olan Fahriye Evcen hakkında son günlerde çıkan haberler kötü. Burak Özçivit ile ayrılacakları hatta evleri bile ayırdıkları iddia edilen çift geçtiğimiz gün birlikte verdikleri aşk pozu ile bu iddiaları çürütmüş, aksine biz çok mutluyuz mesajı vermişlerdi. Karan adında 3 yaşında oğulları olan gözde çift ikinci bebeklerini bekliyor. Hamile olduğunu duyuran Fahriye Evcen'den gelen son pozlar ise takipçilerini heyecanlandırdı! Fahriye Evcen'in ikinci bebeği göründü...

İkinci bebek göründü

Henüz 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, uzun süredir yatları ile ailecek tatil yapıyor. Bodrum'da tatillerine devam eden çift sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Her fotoğrafına yorum yağan Evcen'in son paylaşımları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen’den bikinili hamilelik pozları ard arda geldi.

Ard arda bikinili pozlar geldi

Oğlu Karan ve eşiyle tekne tatili yapan güzel oyuncu sosyal medyada çok aktif. Her paylaşımı olan Fahriye Evcen'i 13,1 milyon kişi takip ediyor. Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran oyuncu, beyaz bikini üstü giyerek altına da beyaz şort tercih etti

Duru güzelliği her zaman göz dolduran Fahriye Evcen'in artık iyice belirginleşen göbeği en çok göze çarpan detay oldu. Üzerine mavi bir gömlek giyerek poz veren Fahriye Evcen'in son halini görenler hamilelik güzelliği yüzüne vurmuş yorumunu yaptı.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.