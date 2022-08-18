Dekolteyle gezen lafa katlanır diyen fıs fıs İsmail'in mini etekli kız fotoğrafları ifşa oldu

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı dekolte ve mini etek giyenlerle ilgili sözleriyle ortalığı ayağa kaldırdı. Armağan Çağlayan'ın Youtube programına çıkan Süleyman Yağcı, 'dekolte ve miniyle' gezenlerin başlarına gelecekleri hak ettiği mesajı verdi. Süleyman Yağcı'nın arşivdeki mini etekli kızlarla göbek attığı pozları çıktı.

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Türkiye Süleyman Yağcı'yı Çocuklar Duymasın programındaki Fıs Fıs İsmail olarak tanıdı. Ambulans şoförüyken diziyle şöhreti bulan Süleyman Yağcı arşivdeki mazisini unutup mini ve dekolte giyenlere ağır yorumlar getirdi. Armağan Çağlayan'ın YouTube programının konuğu olan Süleyman Yağcı burada söyledikleri ile büyük tepki çekti. Erotik siteler konusunda da şaşırtan bir Kemal Sunal örneği veren Süleyman Yağcı, "Rahmetli Kemal Sunal bir lokantanın önünde ekmeği cama banıp döner yiyordu. Ekmeği cama banmak gibi bir şeydir" diye konuştu.

Erotik site başkasını dışardan izlemek

"Erotik sitelere üye olmayı saçma buluyorum" diyen Süleyman Yağcı, "Başkalarının yediği ekmeği dışarıdan seyretmek gibi bir şeydir gerek yok. Yiyebiliyorsan ye, yiyemiyorsan seyretme git. Eğer bizim fantezimiz başkalarını seyretmekse zaten fantezi denen şey iflas etmiş" diye konuştu.

Dekolte ve miniyle gezen katlanır

Süleyman Yağcı'nın sosyal medyayı ayağa kaldıran sözleri ise dekolte ve mini etek giyen kızlara ilişkin oldu. Armağan Çağlayan "İnsanlar ne der diye yaşamak normal midir?" diye sorunca Süleyman Yağcı, "insanların diyeceklerine katlanmak zorundasın dedi. Süleyman Yağcı mini ve dekolte giyenler için "Yaşadığın toplumun içerisinde yaşıyorsan bir kural vardır. Mesela mütevazi bir toplumun içerisinde yaşıyorsun, insanların ne dediği umurumda değil deyip de dekolteli, yırtmaçlı çıkıp o sokaklarda mahalle delikanlıları içinde gidersen insanların diyeceklerine de katlanmak zorundasın. Yani şöyle, kuralına göre futbol oynamak gibi bir şey." diye konuştu.

"Bikiniyle gezene herkes asılır"

"Bugün sokakta mayoyla bikiniyle gezen bir kız görürsen herkes bakar, herkes asılır sapık muamelesi ya da başka bir gözle o kadına bakar" diyen Süleyman Yağcı, sözlerine ama diyerek şöyle devam etti: "Ama bugün bir plajda, bir havuzda herkes bikini, mayo giyebilir. Demek ki yeri ve kuralı vardır."

Benim kızımın ne alakası var

Süleyman Yağcı "Etiler'deki bir rahatlık, gece 3'te eve gelmek ile kasabadaki bir olmaz. Senin bir ailen, arka yapın var" deyince Armağan Çağlayan "Benim kızımın yemeğe çıkmasıyla sizin özgürlüğünüzün ne alakası var?" şeklinde ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

Özgürüm diye yaşarsak ahlakı bozarız

Armağan Çağlayan'ın tepkisi üzerine Süleyman Yağcı "Gençlerimizin ahlakını bozuyoruz" karşılığını verdi. Süleyman Yağcı, "Yaşadığımız yaşantıyı dinimize, bölgemize, ahlakımıza uygun yaşamadan 'Ben özgürüm, özgürlük vardır, cumhuriyet vardır, hayat benimdir! diye yaşarsak gençlerimizi, ahlakımızı, toplumumuzu bozuyoruz" diye konuştu.