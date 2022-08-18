Galatasaray, Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu!

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi Andre Hanche-Olsen'in transferi gerçekleşmezse Nino için devreye girecek.

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Savunmaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense'de forma giyen Nino'nun transferi için çalışmalara başlandı.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor.

Brezilya Milli Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino'nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.

Fenerbahçe ise Szalai giderse Nino düşünülüyor

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-Lacivertli kurmaylar olası bir ayrılıkta Macar stoperin yerine ilk adayı belirlemiş durumda. Bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu bildirildi. Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro'luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. Ancak iki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.

Nino'nun kariyeri

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki turistik Recife kentinde doğan Nino, küçük yaşlardan beri futbolcu olmak istiyordu. Ebeveynlerinin de desteğini alarak Recife'deki futbol akademilerine kaydoldu ve futbolu ilk kez burada tanıdı. Akademi döneminde Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma EC takımı tarafından keşfedilen Nino, uzun yıllar bu ekibin altyapısında forma giydi.

2015-16 sezonunda henüz 18 yaşındayken A Takıma yükseltildi ancak ilk yılında forma şansı bulamadı. İlk yılını yedek kulübesinde geçirdikten sonra, yani ikinci sezonunda yeşil sahaya çıktı.

2016-17'de Serie B kategorisinde 24 maça çıkarken gol veya asist yapamadı. Sezon genelinde kırmızı kart görmezken sadece 3 kez sarı kart cezası aldı. İlk profesyonel maçını da 20 Mayıs'ta Oeste'ye karşı oynadı.

Fluminense'de yıldızlaştı

Ertesi yıl Nino için daha verimli olacaktı. 20 yaşında Criciuma'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı, o sezon 29 maça çıkarken 1 kez de gol sevinci yaşadı. Kariyerinin ilk golünü, ilk kez profesyonel olduğu Oeste karşısında buldu.

Nino'nun bu yükselişi, Brezilya Serie A ekibi Fluminense'nin radarına takıldı. Kırmızı-Yeşilli ekip, Şubat 2019'dan Aralık 2019'a kadar oyuncuyu kiraladı. Nino da Serie A'daki ilk yılında 36 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Benzer istikrarı Copa Sudamericana'da da sürdürdü.

Sezon bitiminde Criciuma'ya geri dönen Nino, değerini neredeyse 10'a katlamıştı. Transfermarkt'teki veriler doğrultusunda, Fluminense'ye gittiğinde 300 bin Euro piyasası olan savunmacı, 2.5 milyon Euro olarak geri döndü. Fluminense de 1 milyon Euro ödeme yaparak Nino'nun bonservisini aldı.

14 Ocak 2020'de Fluminense saflarına katılan Brezilyalı, 2019-20'yi 35 maç 3 gol; 2020-21'i 41 maç 3 gol, 2021-22'de de şimdiye dek 31 maça çıkarken gol veya asist yapamadı.

Milli takım forması giydi

Brezilya Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'na da katılan Nino, 6 maçta forma şansı bulurken altın madalya ile kulübüne geri dönmüştü. Güncel değeri 6,5 milyon Euro seviyelerinde olan futbolcu için son olarak Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.