Aşk iddialarıyla gündemlerden düşmemişlerdi! Birce Akalay İbrahim Çelikkol'la çıkan aşk iddialarını ilk kez cevapladı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, birçok projede birlikte rol aldığı yakın arkadaşı İbrahim Çelikol ile birlikte geçtiğimiz haftalarda tatile çıkmıştı. İkilinin tatil pozları sonrası aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Akalay çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez kameralara konuştu.

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Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde tanışmış ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek olmuşlardı.

Son olarak Netflix dizisi olan Kuş Uçuşu'nda da birlikte rol alan ikili hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Dizinin yayınından sonra kendilerini tatile atan sıkı dostlar tatilde yaptıkları samimi paylaşımlarla magazin dünyasını sallamıştı.

Birlikte tatile çıkan ikiliden İbrahim Çelikkol'un çocuğunun annesi, eşi Mihre Mutlu ile beş yıllık evliliğini bitirmesiyle birlikte ikilinin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Ünlü isimlerde yalnızca arkadaşız diyerek iddiaları yalanlamıştı. Fakat ikilinin söyledikleri iddiaları sonlandırmamıştı.

Birce Akalay geçtiğimiz gün Leven'te menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Ünlü isim yakın dostu İbrahim Çelikkol'la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

"Ne diyeceğimi şaşırdım artık"

Ünlü oyuncu, “İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki... Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra” dedi.

"Kötü niyetli buluyorum"

Akalay, "İyi arkadaşlıklar ilerde aşka dönüşür" sözü ile ilgili ne dersiniz? sorusuna Akalay, "Tabii ki böyle şeyler olur hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok yani. Hani biraz artık insanların da bunu malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum. Ve hiç etik bulmuyorum açıkçası, birlikte tatil yapıyoruz."

"Söylentilere şahit oldum"

"Ailece görüşüyoruz. Yani özellikle bir takım söylemlere şahit oldum da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet böyle hayranlar var falan yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada hani onları çok safihane buluyorum. Ama bazı insanlar bunu gerçekten kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor biraz” dedi.