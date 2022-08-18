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Melih Gökçek orgeneral forması giydirilmiş Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ı şehit sandı

Melih Gökçek orgeneral forması giydirilmiş Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ı şehit sandı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, fotomontajla orgeneral forması giydirilmiş Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ı şehit sandı. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı silip, danışmanının hatası olduğunu söyledi.

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Kısa bir süre önce 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikâyesi' olarak paylaştı.

Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti ve terör örgütü PKK'nın karakol saldırısında şehit olduğunu yazdı. 

Danışmanını suçladı
Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı fark edince paylaşımını kaldırdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gökçek, danışmanını suçladı.

Gökçek, "Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım" dedi.

Melih Gökçek'in "Aboubakar"ı şehit sandığı paylaşıma yorum yağdı

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