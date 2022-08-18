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Tozluyaka'nın asi Zeyno'su Serra Pirinç paylaşımı ile mest etti! Göğüs ucu detayı takipçileri yakaladı

Tozluyaka'nın asi Zeyno'su Serra Pirinç paylaşımı ile mest etti! Göğüs ucu detayı takipçileri yakaladı

FOX ekranlarının en iddialı yazlık dizisi Tozluyaka daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başardı. Hem konusu hem de genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide öyle biri var ki son günlerde instagram paylaşımları ile tüm gözleri üzerine çekiyor. Dizinin asi Zeyno'su Serra Pirinç. Son paylaşımlarına yorum yağdı, iç çamaşırı giymediği bir paylaşımı ise takipçilerinden kaçmadı.

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Yaz aylarında ekranları dolduran kanallardan biri de FOX TV oldu. Bu sezonun trendlerinden olan lise ve gençlik temalı dizilere bir yenisini daha ekleyerek rekabeti kızıştıran kanalın en iddia dizisi Tozluyaka oldu. Bir grup gencin arasındaki sınıfsal çatışmayı heyecanlı bir şekilde anlatan dizi daha ilk bölümden göze girmeyi başardı. Reytingleri ile de kanalın yüzünü güldürdü. Dizinin ses getirmesinde konusu kadar oyuncuların performansları da etkili oldu. Deneyimli birçok ismin yanı sıra yeni yüzlerinde olduğu dizide en dikkat çeken isimlerden biri de Zeyno karakterine hayat veren genç yetenek Serra Pirinç oldu

Gerçek hayatta bambaşka birisi

Tozluyaka dizisinde Zeyno karakterine hayat veren güzel oyuncu Serra Pirinç dizi sayesinde yükselen isimlerden biri oldu. İnstagram hesabını aktif kullanan ismi şu anda 715 K kişi takip ediyor. Haliyle yaptığı her paylaşıma anında binlerce yorum ve beğeni yağıyor

En dikkat çeken paylaşımı

Dizideki Zeyno'nun aksine gerçek hayatta kendine ve dişiliğine güvenen Serra Pirinç'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdı. Duru güzelliği ekrandan taşan genç ismin paylaşımındaki bir detay ise dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Beyaz bir crop giyen Pirinç'in altına iç çamaşırı giymediği ve göğüs ucunun göründüğü bu paylaşım takipçileri de ikiye böldü. Bazıları daha dikkatli olmasın, zaten güzelsin böyle giyinmene gerek yok yorumu yaparken, bazıları ise istediğini giyebilir kimseyi ilgilendirmez yorumunda bulundu. 

Serra Pirinç kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Serra Pirinç, liseyi bitirdikten sonra oyunculuk üzerinde kariyer yapmaya karar verdi. Pirinç, Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi aldı. Serra Pirinç, ilk oyunculuk deneyimini Bizim Hikaye adlı dizide canlandırdığı Müjde karakteri ile tattı. Oyuncu Serra Pirinç, daha sonra Vuslat dizisinde oynadı.

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