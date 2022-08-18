Ataşehir'de tırın altında 100 metre sürüklenerek can verdi

ATAŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, tırın kör noktasından hareket edince feci olay yaşandı. Sürücünün fark edemediği talihsiz kadın, tırın altında 100 metre sürüklenerek can verdi. Tır sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaza, Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşlarındaki bir kadın, kırmızı ışıkta bekleyen tırın önünden yolun karşısına geçmek istedi.

Kadını fark etmeyen 34 DJM 949 plakalı Volvo marka tır şoförü B.Ç., hareket etti. Tırın altında kalan yaşlı kadın, 100 metre sürüklendi. Tır şoförü, vatandaşların bağrışması üzerine durumu fark ederek durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tırının altında kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan tır şoförünün ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

"Kadın tırın ön tarafından geçerken..."

Kaza anını gören Bayramcan Bulut isimli bir vatandaş, “Kadın yaya şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi, tır duruyordu. Kadın tırın ön tarafından geçerken o anda trafik açılınca tır şoförü onu fark etmedi. Daha sonra kadını ileriye kadar sürükledi. Ben arkasındaki araçtaydım, yaklaşık 100 metre kadar var” dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.