Vladimir Putin 'askeri oyuncuklarını' sergiledi! Rusya'dan gövde gösterisi

Moskova'nın güneybatısındaki bir banliyö olan Alabino'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022’da T-72 muharebe tankları, BMP K-17 zırhlı kamyonları ve Tulpan kundağı motorlu ağır havan mermileri de yer aldı. Fuarın 27 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.