Vladimir Putin 'askeri oyuncuklarını' sergiledi! Rusya'dan gövde gösterisi
RUSYA Savunma Bakanlığı, başkent Moskova yakınında çeşitli füzeler, havan topları, tanklar ve askeri kamyonlar sergiledi. Rusya'nın askeri teknolojisinin batıdan yıllarca önde olduğuyla övünen Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada Donbas ile ilgili de bazı sözler söyledi.
Moskova'nın güneybatısındaki bir banliyö olan Alabino'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022’da T-72 muharebe tankları, BMP K-17 zırhlı kamyonları ve Tulpan kundağı motorlu ağır havan mermileri de yer aldı. Fuarın 27 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun açılışında yaptığı konuşmada, müttefiklerini 'en modern silahlarla' donatma sözü verdi ve Rusya'nın askeri teknolojisinin, Batılı rakiplerinden 'onlarca olmasa da uzun yıllar' önde olduğunu söyleyerek övündü.
Putin Rusya’nın, Ukrayna’daki savaşın başlamasında bu yana Latin Amerika, Afrika ve Asya'da müttefik olarak gördüğü ülkelere gelişmiş silahlar ve askeri teknolojiler satarak destek vermeye istekli olduğunu aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı ayrı bir açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali ile savunma yeteneklerini güçlendirme konusunda görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.