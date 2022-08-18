Whatsapp'tan büyük özellik! Artık kullanmak için internet olmasına gerek kalmayacak

Dünya üzerindeki en yaygın mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

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Mesajlaşma uygulaması dendiği zaman akla ilk gelen ve dünyadaki en popüler uygulama olan WhatsApp, üzerinde çalıştığı son güncelleme ile kullanıcılarına heyecanlandırdı.

WhatsApp’ın Windows ve Mac sürümleri uzun süredir kullanılsa da, bu uygulamalar doğrudan işletim sistemi için hazırlanmamıştı. Bugünden itibaren WhatsApp bilgisayar sürümüne yeni bir güncelleme getirdi. Web tabanlı Electron teknolojisini kullanan eski uygulama yerine, çok daha performanslı şekilde çalışan ve yerel Windows teknolojileri kullanılarak yeniden yazılan uygulama getirildi.

Daha güvenilir ve hızlı

WhatsApp masaüstü uygulaması işletim sistemi üzerinde native (yerel) olarak çalıştığı için önceki sürüme kıyasla çok daha güvenilir ve hızlı bir yapıda hazırlandı. Kullanıcıların telefonlarında internetleri kapalıyken mesaj gönderip alabilmesi mümkün hale gelirken, arayüz artık daha temiz bir yapıda kullanıcıların karşısına çıktı.

WhatsApp’ın macOS uygulamasına da yakında bir güncelleme gelecek. Test sürecinde olan yeni uygulamanın temelinde, iOS uygulamalarını kolayca macOS’a getirme imkanı sağlayan Catalyst teknolojisi bulunuyor. Bu sayede web teknolojileri yerine sistemin yerel API’leri kullanılıyor. Böylece WhatsApp macOS uygulaması daha hızlı bir şekilde çalışırken, daha az enerji tüketiyor. Windows sürümünde olduğu gibi çevrimdışı haldeyken mesaj gönderip alma imkanı oluyor. Mac sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezken, Windows sürümü Microsoft Store‘dan halihazırda indirilebiliyor.

WhatsApp'ta silinen mesajı geri getirme dönemi

Google Play Store'da bulunan WhatsApp Beta 2.22.18.13 sürümünde, WhatsApp'ın artık yanlışlıkla silinen mesajları geri yüklemek için kullanılabilecek bir geri alma imkanı sağladığı ortaya çıktı.

Yanlışlıkla silinen bir mesajın altında bundan sonra bir geri al düğmesi bulunacak. Fakat silinen mesajı kurtarabilmek için yalnızca birkaç saniyelik zamanınız bulunuyor. Yeni gelecek olan bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Bir başka güncelleme: Gruplardan sessizce ayrılma

WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.

Güvenlik kuralları için katı kurallar getiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Fakat bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi.

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.