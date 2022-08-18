BIST 2.987
DOLAR 17,97
EURO 18,29
ALTIN 1.022,43
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Sokak röportajı yapanların arkasındaki parti! Bahçeli'nin danışmanı isim verdi

Sokak röportajı yapanların arkasındaki parti! Bahçeli'nin danışmanı isim verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sokak röportajı yapanlara tepki göstererek, "Sokak kedisi, sokak köpeği, sokak faresi gibi isimlerle CHP’nin sokaklara “Röportajcı” diye saldıklarının aşısı yapılmazsa inanın sokaklarda salgın hastalık kol gezecektir" uyarısında bulundu.

Abone ol

2023 seçimlerine az bir zaman kala sokağın nabzı önem kazandı. Kimi sokak röportajları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sosyal medyada TT listesine giriyor.

Seçim atmosferinde tansiyon yükselten kimi röportajlar siyasetçilerin de gündeminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sokak röportajı yapan isimlere tepki gösterdi. Çiçek, sokak röportajcıları için düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

"Sergilemedikleri çirkeflik de kalmamıştır"
Çiçek yazısında, “Fakat bunların yaptığı ne fikir özgürlüğü ne de demokrasiyle izah edilemeyecek çirkeflik boyutundadır. Öyle bir iğrenç haldedirler ki beğenmediği cevabı aldıklarında vatandaşı aşağılamaktan ve onlara hakaret etmekten çekinmiyorlar. Çünkü robot gibi öyle şartlandırılmış haldeler ki cüzdanlarındaki CHP damgalı bankamatik kartlarının hakkını vermek için zombi gibi sokaklarda dolaşıyorlar. Mikrofonu tuttukları kişiler tarafından Sayın Erdoğan ve Bahçeli’ye, Cumhur ittifakına bir eleştiri, bir seviyesizlik yapılırsa, sokaklarda zombi gibi dolaşan sokak röportajcılarının sırıtışı, yılışı, kırıtışı kat kat artıyor. Bu halleri de mikrofon ahlakı taşımadıklarını gösteriyor. Kendilerini sokaklara salanlara sadık olduklarını göstermek için sergilemedikleri çirkeflik de kalmamıştır. Sokak kedisi, sokak köpeği, sokak faresi gibi isimlerle CHP’nin sokaklara “Röportajcı” diye saldıklarının aşısı yapılmazsa inanın sokaklarda salgın hastalık kol gezecektir." ifadesini kullandı. 

CHP tarafından sokaklara salındılar
"CHP mamasıyla besledikleri mikrofonlarının ayarını günden güne çamura batırıyorlar." diyen Çiçek, bu kesimi kalabalıkları toplayarak birbirlerine düşürecek atmosfer yaratmakla suçladı.

"Bu sokak röportajcılarına bir düzenleme getirilmezse, her mikrofonu ve kamerayı alan sokağa çıkarsa, inanın bu gidişle yarınlarda istenmedik hadiseler olacaktır." uyarısında bulunan Çiçek, "Bu sokak röportajcıları hangi çirkefliği, ahlaksızlığı, seviyesizliği yaparsa 6+HDP ekibi anında ve koro halinde onlara sahip çıkmaktadır. Bu durum da “Bu yolda her türlü olaya karışabilirsiniz” onayı olmaktadır." diye yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son
Foto Galeri Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Whatsapp'tan büyük özellik! Artık kullanmak için internet olmasına gerek kalmayacak
Whatsapp'tan büyük özellik! Artık kullanmak için internet olmasına gerek kalmayacak
Faizsiz kredi açıklaması! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Kapsama alındı
Faizsiz kredi açıklaması! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Kapsama alındı
Ataşehir'de tırın altında 100 metre sürüklenerek can verdi
Ataşehir'de tırın altında 100 metre sürüklenerek can verdi
Aşk iddialarıyla gündemlerden düşmemişlerdi! Birce Akalay İbrahim Çelikkol'la çıkan aşk iddialarını ilk kez cevapladı!
Aşk iddialarıyla gündemlerden düşmemişlerdi! Birce Akalay İbrahim Çelikkol'la çıkan aşk iddialarını ilk kez cevapladı!
Tozluyaka'nın asi Zeyno'su Serra Pirinç paylaşımı ile mest etti! Göğüs ucu detayı takipçileri yakaladı
Tozluyaka'nın asi Zeyno'su Serra Pirinç paylaşımı ile mest etti! Göğüs ucu detayı takipçileri yakaladı
Premier Lig ekibinden kulüp tarihinin en pahalı transferi
Premier Lig ekibinden kulüp tarihinin en pahalı transferi
Dedikodunun inanması güç faydaları! Meğer her yaptığımızda...
Dedikodunun inanması güç faydaları! Meğer her yaptığımızda...
Sağlık Bakanlığı'na 1356 yeni işçi alınıyor! Bakan Koca duyurdu: Alımlar mülakatsız
Sağlık Bakanlığı'na 1356 yeni işçi alınıyor! Bakan Koca duyurdu: Alımlar mülakatsız
Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde dikkat çeken sürpriz! O ismi de yanında götürdü
Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde dikkat çeken sürpriz! O ismi de yanında götürdü
Sürdüğünüz yerden saç fışkırtıyor! İşte dökülmeyi önleyen mucizevi karanfil kürü
Sürdüğünüz yerden saç fışkırtıyor! İşte dökülmeyi önleyen mucizevi karanfil kürü