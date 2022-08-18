İki petrol devi kararını verdi! 1.5 milyon ton petrol Türkiye üzerinden taşınacak

KAZAKİSTAN farklı ülkelere satılmak üzere Azerbaycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, Türkiye'nin Akdeniz Limanı'na 1,5 milyon ton petrol taşımayı hedefliyor.

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Kazakistan'da devlete ait KazMunaygas petrol ve doğal gaz şirketinin başkanı Magzum Mirzagaliyev, Azerbaycan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Öncesinde Rusya üzerinden petrol satışı yapan Kazakistan, artan güvenlik gerçekçileriyle ham petrol akışını Azerbaycan'ın boru hatlarından satmayı planladı. Kazakistan farklı ülkelere satılmak üzere Azerbaycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, Türkiye'nin Akdeniz Limanı'na 1,5 milyon ton petrol taşmayı hedefliyor.

Rusya'nın tehditlerine karşı Kazakistan harekete geçti. Şimdiye kadar Novorossiisk üzerinden satış yapan ülke Azerbaycan ile görüşmeye başladı. Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ile görüşen Kazak yetkililer söz konusu petrolü Türkiye'nin Akdeniz limanına oradan da farklı ülkeler satmayı planlıyor. Azerbaycan kaynaklarına göre ise anlaşmanın bu ay içerisinde yapılması iddia edildi. Petrol akışı ise Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından sağlanacak.

1.5 milyon ton petrol Türkiye üzerinden taşınacak

Kazakistan'ın ham petrolünü Azerbaycan üzerinden satmayı planladığı iddiasıyla ortaya çıkan haberler sonrasında, KazMunaygas devlete ait petrol ve gaz şirketi başkanı Magzum Mirzagaliyev 15 Ağustos'ta Bakü'yü ziyaret etti. Yetkili, ziyaret sırasında, Trans-Hazar altyapısının geliştirilmesi için şirketler arasındaki işbirliğini görüşmek üzere SOCAR Başkanı Rovshan Najaf ile bir araya geldi. Taraflar ayrıca ikili işbirliğinin diğer konuları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Görüşmenin amacı Azerbaycan aracılığıyla Türkiye'nin Akdeniz Limanı üzerinden Kazak petrolünü farklı ülkelere ulaştırmak olduğu belirlendi.

Rusya tehdit etmişti

Reuters'e atıfta bulunulan raporda, "Kazakistan, Rusya'nın kapatmakla tehdit ettiği bir rotaya alternatifler aradığı için, ham petrolünün bir kısmını Azerbaycan'ın en büyük petrol boru hattı üzerinden Eylül ayından itibaren satması bekleniyor." İfadeleri kullanıldı. Yayına göre, 20 yıldır Kazak petrol ihracatı, CPC boru hattı üzerinden Rusya'nın küresel pazara erişim sağlayan Karadeniz limanı Novorossiisk'e taşınıyor.

İmza tarihi belli oldu iddiası

Kazakistan'ın devlet petrol şirketi Kazmunaigaz (KMG), Azerbaycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, Türkiye'nin Akdeniz limanına (Bakü-Tiflis-Ceyhan) petrol taşıyan Azerbaycan boru hattı üzerinden yılda 1,5 milyon ton Kazak ham petrolünün satılmasına izin vermek için ileri görüşmelerde bulunuyordu.

Kaynak, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından geçen akışların bir ay sonra başlamasıyla nihai sözleşmenin Ağustos sonunda imzalanacağını söyledi. Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Ağustos ayı sonuna kadar Bakü'yü ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: Star Gazetesi