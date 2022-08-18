Bunu yiyen eşiniz aşçıyla evlenmişim diyecek! Kadayıflı şerbetli kekle eşinizin aklını başından alın

Akşam işten dönen eşinize sürpriz bir tat yapmak istiyor fakat ne yapacağınıza karar veremiyor musunuz? Kadayıflı tatlıları seviyorsanız eşinize çok basit aynı zamanda pratik olan kıvamıyla, tadıyla baklavayı andıran "kadayıflı şerbetli kek" ile karşılamaya ne dersiniz? İşte tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyenlerin tam da ağzına göre aradığı lezzet kadayıflı şerbetli kek tarifi ve püf noktaları...

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Kadayıflı şerbetli kek tarifi son zamanlarda hem google arama motorunda hem de sosyal medyada araştırılan, en çok konuşulan tarifler arasındaki yerini aldı. Akşam yemeğinin üstüne hangi tatlı gider diye düşünmeyin! Az sonra yapılışı kolay ve keke farklı bir yorum katmanızı sağlayacak kadayıflı şerbetli kek tarifi ile eşinizin aklını başından alın. İşte "eşinize aşçıyla evlenmişim" dedirtecek o mehşur tarif...

Kadayıflı Şerbetli Kek tarifi için gereken malzemeler

*4 adet iri boy yumurta

*1 su bardağı tozşeker

*1 su bardağı sıvı yağ

*1 su bardağı yoğurt

*1 su bardağı irmik

*1 su bardağı un

*1 su bardağı kavrulmuş kadayıf

*1 su bardağı iri kırılmış fındık

*1 paket kabartma tozu

*1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Şerbeti :

3,5 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

Üzerine :

1 çay bardağı kavrulmuş kadayıf

1 çay bardağı iri kırılmış fındık

Kadayıflı Şerbetli Kek nasıl yapılır?

Kıvamıyla, tadıyla baklavayı andıran kadayıflı şerbetli kek tarifini yaparken öncelikle şerbetimizden başlıyoruz. Şerbet için derin bir tencere alalım ve içerisine 3,5 su bardağı tozşeker, 4 su bardağı suyu kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika daha şerbeti pişirin.

Kek hamuru hazırlanışı

Şimdi ise kekimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için karıştırma kabımızı alalım. İçine 4 iri boy yumurtamızı ve 1 su bardağı tozşekerimizi koyup köpürene kadar çırpalım. Ardından 1 su bardağı yoğurt ile ve 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave edip biraz daha çırpalım. Daha sonra İrmik, un, kavrulmuş kadayıf,kabartma tozu ve portakal kabuğunu ilave ederek biraz daha karıştırın.

Kekin pişmesi ve şerbet ile buluşması

Tepsiyi tereyağ ile hafifçe yağlayın, kek hamurunu dökün, düzeltin,, üzerine kavrulmuş kadayıf ve fındığı serpiştirin birazcık kaşıkla bastırarak hamura yapışmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış fırında 180, 190 derecede kontrollü olarak yaklaşık 40, dakika kadar pişirin.

Artık servise hazır

Piştikten sonra fırından çıkarın ve 5 dakika dinlendirin, ve hemen üzerine şerbetini dökün. Şerbetini çektikten tatlımızı buzdolabına kaldıralım (soğuk sevenler için) ve servise hazırdır.