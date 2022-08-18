Annesine bak kızını al! Demet Özdemir'in annesi güzelliğiyle kızını bile geçti

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturmak için gün sayan oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şok etti. Annesiyle çekildiği bir fotoğrafıyla annesinin doğum günün kutlayan Özdemir'in güzelliğini nerden aldığı belli oldu! Ünlü oyuncunun annesi herkesi kendine hayran bıraktı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir 2 yıla yakın bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz şubat ayında sevgililer gününde Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifi yapmasıyla evlilik kararı almıştı.

Bir süre çalkantılı bir aşk yaşayan ikili ilişkilerini düzene sokmuş ve kısa sürede nikah masasına oturma hazırlıklarına başlamışlardı. 26 Ağustos tarihinde dünyaevine gireceklerini açıklayan çift evlilik için gün sayıyor.

Düğün haberleriyle ve başarılı oyunculuğuyla magazin dünyasının gözde isimlerinden olmayı başaran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesiyle yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı

Merak edilmişti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aile arasında gerçekleşen nişan törenleri sonrası Özdemir'in ailesi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Oyuncunun hayranları ablasının sosyal medya hesaplarını bulmuş ve Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir güzelliğiyle gündem olmuştu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün ise annesiyle olan küçüklük fotoğrafını İnstagram hesabından "İyi ki doğdun annem" notuyla ve kalp emojileriyle paylaşarak annesi Ayşen Şener'in yeni yaşını kutladı.

Güzelliğiyle gündem oldu!

Demet Özdemir'in paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesinin gençliğini görenler Özdemir'e "Annen senden güzelmiş" "Güzelliğini kimden aldığın belli oldu" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun ablası Derya Özdemir'de sosyal medya hesabından annesinin doğum günün kutladı. Derya Özdemir "Nice mutlu yılların, yıllarımız olsun" diyerek paylaştığı fotoğrafla annesinin yeni yaşını kutladı.

Demet Özdemir kimdir?

26 şubat 1992 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Demet Özdemir 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Yedi yaşında annesi ve babasının boşanmasının ardından annesiyle İstanbul'a gelen ünlü oyuncu çocukluğundan beri dans eğitimi almıştır.

Kamera karşısına ilk olarak Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut şarkısının klibinde dansçılık yaparak çıkan Özdemir daha sonra Fox TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceği dizisiyle oyunculuk hayatına atılmıştır.

Can Yaman'la başrol paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ile birçok ülkede adını duyuran oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynadı.

30 yaşında olan Demet Özdemir şimdilerde uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için hazırlanıyor.