Otomobili 36 yıl garajda sakladı 1976 model aracın hikayesi duyanları şaşırttı

Yeğenin düğününde hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta bulunan 1976 model ve 65 bin kilometredeki otomobili Zülküf Köksal’ın sadece 10 yıl kullanma imkanı bulduğu da öğrenildi. Zülküf Köksal 1986 yılında yeğeninin düğünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedince o günden sonra otomobil garajdan çıkartılmadı. Zülküf Köksal’ın yeğeni Yaşar ve eşi Kemal Akın yıllar sonra garajın kapılarını açınca eski günler yeniden yad edildi.