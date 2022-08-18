Kebapçılar bile elinizi öpecek! Beğeni rekoru kıran tavuk şiş tarifine bayılacaksınız

Hafta sonu pikniklerinde mangal severlerin vazgeçemediği lezzettir tavuk şiş. Fakat piknik yapmak için vaktiniz yok ve mangal yakamıyor musunuz? Canınız evde mangal tadında 'tavuk şiş' yemek mi istiyor? Evde mangal tadında tavuk şiş yapmanın yollarını mı araştırıyorsunuz? O zaman bu durumda kebapçıların bile elinizi öpeceği lezzeti yapmanın iki yolu bulunuyor. Biri tavada yapılan bir diğeri ise fırında yapılan muhteşem tarif. İşte beğeni rekoru kıran tavuk şiş tarifinin yapılışı...

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Tavuk şiş yemeğinin kişilerin damak zevkine göre tarifleri değişebilmektedir fakat hızlıca hazırlayabileceğiniz ve tadına doyum olmayan tavada tavuk şiş tarifi, görüntüsüyle de lezzetiyle de enfes bir tarifi sizler için derledik.

Mangal tadında tavada tavuk şiş için gerekli malzemeler

*600 gram tavuk göğsü

*Yarım çay bardağı zeytinyağı

*Yarım rende soğan

*Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

*1 çay kaşığı pul biber

*1 çay kaşığı kekik

*Tuz

*1 adet yeşil biber

*1 adet kırmızı biber

*Sıvı yağ

Servis İçin;

*Lavaş

*Domates

*Biber

Tavada Tavuk Şiş nasıl yapılır?

Tavada Tavuk Şiş yapmak için ilk olarak aldığımız 600 gram tavuk göğsününü küp küp doğruyoruz. Daha sonra etlerin marinesi için uygun bir kaba önceden rendelediğimiz soğanı, zeytinyağı, kekik, toz kırmızı biber, pul biber ve tuzu katıp, doğradığımız tavukları içerisine ekleyerek güzelce yediriyoruz. Marine işlemini tamamalamak ve daha lezzetli olması adına üzerini streçleyerek, 2-3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen tavukları buzdolabından aldıktan sonra çöp şişlere geçirmeye başlıyoruz. Dilerseniz aralarına kırmızı ve yeşil biberde ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız çöp şişleri kızdırdığınız yapışmaz tavaya alarak arkalı önlü döndürerek pişirin. Ayrıca ne kadar sık bir şekilde dizerseniz tavukların her yerinin daha güzel pişmesini sağlayacaktır.

Fırında mangal tadında tavuk şiş nasıl yapılır?

Tavada tavuk şiş tarifimizin ardından bir diğer yöntem olan fırında tavuk şiş tarifi de sizlerle. Ayrıca tavuk şişinizin yanına doyurucu olması için ve menünüzü zenginleştirecek pratik yemeklerden önerilerine de göz atabilirsiniz.

Fırında Tavuk Şiş için gerekli malzemeler

1 kg kadar kemiksiz göğüs eti ya da pirzola

Marine için:

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

5 diş sarımsak

Tuz

Kekik

Pul biber

1 yemek kaşığı salça

Kimyon

Fırında Tavuk Şiş nasıl yapılır?

Fırında tavuk şiş yapmak için tavada yaptığımız marine işlemlerini fırın içinde uygulayacağız. İlk olarak marine için kullanacağımız malzemeleri çırparak hazırlıyoruz daha sonra doğradığımız tavuk parçalarını ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızı hazırladıktan sonra en az iki saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Hazırlan olan etlerimizi çöp şişe diziyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Izgıra moduna aldığımız fırınımızda pişirmeye başlıyoruz. Ayrıca arada kontrol ederek çöp şişleri çevirmeyi unutmayın bu sayede her tarafını pişirebilirsiniz.

Tavuk şiş yanına ne gider?

Tavuk şişinizin yanına doyurucu olması için pilav yapabilirsiniz.

Tavuk şişleriniz gibi domates, patlıcan, biber gibi sebzeleri şişe dizip pişirdiğiniz sebzelerle menünüzü zenginleştirebilirsiniz.

Tavuk şişinizin yanına közlenmiş patlıcan salatası gibi salata ve mezeler tercih edebilirsiniz.

Elma dilim fırında patates de yemeğinizin yanında eşlik edebilir.

Patates püresini daha önce denemediyseniz tavuk şişlerin yanına hazırlayabilirsiniz.