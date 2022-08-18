Estetikleriyle gündeme gelen Serap Ezgü'nün kızını gören şok oluyor! Yıllardır herkesten gizlemişti

Son günlerde yaptırdığı estetikler ile adını sık sık magazin basınından duyduğumuz Serap Paköz'ün bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Bir dönem şarkıcı Sümer Ezgü ile evli kalan ve sessiz sedasız boşanan Serap Paköz'ün bu evlilikten Ceren Paköz adında bir kızı oldu. İşte Serap Paköz'ün yıllardır herkesten sakladığı kızı, peki damadı kim biliyor musunuz?

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Star TV ekranlarında iki sezondur Gerçeğin Peşinde programını sunarak, kayıpları ve katilleri bulan ekranın başarılı ismi Serap Paköz son günlerde herkesten sakladığı kızı Ceren Ezgü ile gündemde. İki kez evlilik yapan Serap Paköz'ün 2000 yılında sessiz sedasız boşandığı şarkıcı eşi Sümer Ezgü'den olan bir kızı var, hatta ekranlardan uzak büyüttüğü kızı şimdi evli! Peki Serap Ezgü'nün kızı kiminle evli, şimdi ne yapıyor birlikte bakalım...

Seda Sayan'a özenerek yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüm kazanan ünlü sunucu Serap Paköz değişimi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dönem ünlü sanatçı Sümer Ezgü ile evli olan Serap Paköz, bu evliliğinden Ceren Ezgü adında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Ünlü sunucunun, herkesten sır gibi sakladığı, ekranlardan uzak tuttuğu kızı Ceren Ezgü ortaya çıktı.

Serap Paköz'ün kızı Ceren 33 yaşında ve evli

MEF mezunu olan Ceren Ezgü, annesi Serap Paköz'e olan benzerliği ile de dikkat çekiyor. Evli olan Ceren Ezgü, 1988 yılında dünyaya geldi ve 33 yaşında. Serap Paköz ile Sümer Ezgü, kızları Ceren Ezgü'nün düğününde aynı fotoğraf karesinde poz vermişlerdi.

Serap Paköz evlilikleri ilk eşi kimdi

57 yaşında olan Serap Paköz iki kez evlilik yaptı. İkinci eşi Sümer Ezgü ile boşanmasına rağmen yıllarca soy ismini kullanan Serap Paköz'ün ilk eşi Atilla Güner olmuştur. 9 Kasım 2001 yılında tarihinde Vatan Gazetesi Yazı işleri Müdürü Atilla Güner ile evlendi. 8 Ocak 2007 tarihinde boşandı.

Eşinden ayrıldıktan sonra Bodrum' da bir köye yerleşti. Kendisi gibi bir televizyoncu olan Cem Hamuloğlu'yla 2009 yılından beri beraber yaşamaktadır.