Tuğçe Kazaz'dan Koç Grubuna olay sözler: Kârlarını 5 katına çıkartmışlar milletin cebine çökmüşler...

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden Koç Grubu ile ilgili olay sözler söyledi. Koç Grubunun kârını 5 katına çıkarmasına dikkat çeken Kazaz, “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken eski manken Tuğçe Kazaz, yine gündeme düşen açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Koç Grubu’nın kârını 5 katına çıkartması ile ilgili paylaşımda bulunan Kazaz, ağır sözler sarfetti.

Kazanılan paranın milletin cebinden çıktığına vurgu yapan Kazaz “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” dedi.

İşte Tuğçe Kazaz’ın o paylaşımı;

“Koç Holding kârını 5 katına çıkartmış. Eğer bu para iç piyasadan kazanıldıysa milletin cebine çökmüşlerdir. Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur. Bu vb. güçler krizlerde ellerini taşın altına koymak yerine milleti o taşın altına iterler.”