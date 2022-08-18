Tuğçe Kazaz'dan Koç Grubuna olay sözler: Kârlarını 5 katına çıkartmışlar milletin cebine çökmüşler...
Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden Koç Grubu ile ilgili olay sözler söyledi. Koç Grubunun kârını 5 katına çıkarmasına dikkat çeken Kazaz, “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” ifadelerini kullandı.Abone ol
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken eski manken Tuğçe Kazaz, yine gündeme düşen açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.
Koç Grubu’nın kârını 5 katına çıkartması ile ilgili paylaşımda bulunan Kazaz, ağır sözler sarfetti.
Kazanılan paranın milletin cebinden çıktığına vurgu yapan Kazaz “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” dedi.
İşte Tuğçe Kazaz’ın o paylaşımı;
“Koç Holding kârını 5 katına çıkartmış. Eğer bu para iç piyasadan kazanıldıysa milletin cebine çökmüşlerdir. Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur. Bu vb. güçler krizlerde ellerini taşın altına koymak yerine milleti o taşın altına iterler.”