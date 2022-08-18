Alparslan Büyük Selçuklu'yu bitirecek ayrılık! Tuğrul Bey'in defteri dürüldü

TRT 1 ekranlarının en iddialı dönem dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon öncesi resmen oyuncu kıyımı başladı. Fahriye Evcen'in vedası ile büyük bir kan kaybı yaşayan diziye bu kez de başarılı oyuncu Barış Bağcı veda edecek. Barış Bağcı dizide Tuğrul Bey karakterine hayat veriyordu.

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Dönem dizileri ile adından söz ettiren TRT 1'de yeni sezon öncesi deprem yaşandı! Kanalın en çok izlenen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon öncesi bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz sezon dizide Tuğrul Bey karakterine hayat veren başarılı olunca Barış Bağcı yeni sezonda kadroda olmayacak.

TRT 1 defterini dürdü diziden ayrıldı

Birçoğumuzun ilk kez Yaprak Dökümü'nde Ali Sarper karakteri ile tanıdığımız oyuncu Barış Bağcı diziden Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi için ayrılmış. Kulüp'ün yeni bölümlerinde bambaşka bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Barış Bağcı, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için 2 bölüm daha çekmişti. 2 bölümün ardından oyuncu Tuğrul karakteri ile diziden tamamen çekilecek.

Yeni sezon tanıtımı ilk yayınlanan dizi de olan projeye Serhat Tutumluer, Kayra Zabçı, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.

Tarihte Tuğrul Bey kimdir, neler yaptı, önemi

Tuğrul Bey (d. 995, Horasan - ö. 4 Eylül 1063, Rey) Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır.

Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuk Bey'in torunudur. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyüdü. Çocukluğu Seyhun boylarındaki Cend şehrinde geçti. Gaznelilerin, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi.

Yaprak Dökümü ile ünlenen Barış Bağcı hangi dizilerde rol aldı

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti. 2009'da Levent Semerci’nin filmi "Nefes: Vatan Sağolsun" adlı sinema filminde Üsteğmen Barış karakterini canlandırdı.

2011 yılında yönetmenliğini ve yapımcılığını Rezzan Tanyel’in üstlendiği, Melisa Sözen, Edhem Dirvana, Ayşen Gruda ve Ezgi Mola’nın da rol aldığı "Pazarları Hiç Sevmem" isimli sinema filminde Ali karakterini oynadı.

2015'de yapımcısı Necati Şaşmaz, yönetmeni Serdar Akar olan "Kara Kutu" adlı dizide Orhan Kılıç, Zamire Zeynep Kasapoğlu, Deniz Uğur, Şevval Sam, Hakan Eratik, Kerem Alışık, Hazım Körmükçü ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

2014 yılında yayın hayatına başlayan Diriliş "Ertuğrul" dizisine 2. sezonda dahil olan Barış Bağcı, canlandırdığı Baycu Noyan karakteriyle büyük beğeni toplamıştır

Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan'a göç ettiler. 1028-1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi. 1038 yılında Nişabur'da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazanarak Gazne Devleti'ne karşı Selçukluların üstünlüğünü sağladı. Kardeşi Çağrı Bey'i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Selçuklu topraklarını Anadolu'ya kadar uzandırdı.