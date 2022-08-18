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Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 5 milyar dolar arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 101 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 101 milyon dolar artarak 113 milyar 738 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 791 milyon dolar artarak 67 milyar 769 milyon dolardan 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 12 Ağustos haftasında 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

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