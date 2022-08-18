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Galatasaray'da büyük heyecan! Arjantinli dünya yıldızı İcardi İstanbul'da

Galatasaray'da büyük heyecan! Arjantinli dünya yıldızı İcardi İstanbul'da

Galatasaray Haris Seferovic sonrası bir forvet daha almak istiyordu. Gündeme birçok isim geldikten sonra PSG'nin dünya yıldızı Mauro Icardi'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Icardi'nin İstanbul'da olduğu öğrenildi.

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HaberGlobal'in haberine göre, Galatasaray'ın ilgilendiği Mauro Icardi şu anda İstanbul'da. Hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara ile beraber Mandarin Bosphorus adlı otelde olduğu öğrenilen Arjantinli yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için şehre geldi.

Galatasaray'la görüştüğü iddia edilen Icardi, PSG'de forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncu Inter'deki parlak döneminin ardından 50 milyon euro bedelle PSG'ye gelmişti. Ancak bir türlü aradığı şansı bulamayan Icardi, ayrılık kararı aldı.

Piyasa değeri 22 milyon euro

PSG formasıyla 92 maça çıkan Icardi 38 gol 10 asistlik katkı sağladı. 22 milyon euro piyasa değeri olan yıldız forvet 2024 yılına kadar PSG'nin oyuncusu.

TYC Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda sarı kırmızılı kulübün yetkilileriyle 3 kez görüşmüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırılmıştı.

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