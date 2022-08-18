Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler tedavi altına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli iki kardeş, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaralanan Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.
Filistinli kardeşleri Kahire'den getiren ambulans uçak, saat 01.00'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Rahaf ve Muhammed Halil Salman, 6 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yasak aşkı hakim çıktı! Örgüt liderine 'senin için aşkım' mesajı! Cinsel videolarını...