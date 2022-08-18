Bu burçta olanlar paraya para demeyecek! Ağustos bitmeden bu burçlara talih kuşu konacak

Ağustos ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Bu burçların dikkat etmesi gereken konular neler? Hangi burçlar maddi açıdan rahatlama yaşayacak ve paraya para demeyecek. İşte Ağustos ayı çıkmadan başlarına talih kuşu konacak burçlar ve onları bekleyen sürprizler...

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Burçseverler hemen hemen her gün günlük burç yorumlarını araştırıyor. Hatta burç yorumlarını okumak birçok insanın günlük rutini haline geldi. Peki Ağustos ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? Ağustos ayı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları ve başlarına talih kuşu konacak burçlar, onları bekleyen sürprizler...

"Şanslı ve pozitif bir ay"

KOÇ: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikirlerini kulak ardı etmeyin. Başkalarının düşünceleri ilgi alanlarınızda size anlamsız gelebilir. Aldırmayın gitsin. Gündemizde finansal konular yer alıyor. Hem finansal anlamda hem de aşk gündeminde şanslı ve pozitif bir ay senin için.

"Düşüncelerinizi paylaşırken dikkat et"

BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir ay olabilir. Aile büyüklerinden biri size maddi konularda destek olabilir. Ayrıca, gayrimenkul ve evle ilgili de bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsin. İş ve kariyerinle ilgili sorumluluklarının baskısını biraz hissedebilirsin.

"Odak noktası hastaneler ve iç dünya"

İkizler: Odağında sağlık konuları, hastaneler ve iç dünyan var. Maneviyatının ön plana çıktığı bir gün seni bekliyor. Dostlarınla, arkadaş gruplarınla, yakın çevrenle ve kardeşlerinle ilişkilerinin yoğun olacağı, paylaşımlarının artacağı bir ay yaşanabilir. Arkadaşlarından ve sosyal çevrenden de destek görebilirsin. Geri plandaki bir konuya, belki sağlığınla ilgili bir konuya çözüm bulabilirsin.

"Güzel kazançlar elde edebilirsin"

Yengeç: Gündeminde sosyal çevren ve arkadaşların var. Sosyal çevrenle alakalı birtakım sürpriz gelişmeler, ani durumlar oluşabilir. Çevrene ve dostlarına karşı biraz tepkisel ve agresif davranman da mümkün görünüyor. İş, kariyer ve kazanç anlamında ise son derece şanslı ve fırsat içeren bir ay senin için. Güzel kazançlar elde edebilirsin, yeni iş teklifleri alabilirsin. Kendini değerli hissedeceğin bir gün söz konusu.

"Parasal anlamda sıkıntılar bitiyor"

Aslan: Toplum içinde kendinizi göstermeniz gerekebilir. Yaptıklarınızın bilinirliği ve insanlarla olan iletişiminiz, kariyerinizde belirleyici bir etki oluşturabilir. Üstlerinizle olan iletişiminizde, onların üstleriniz olduğunu unutmadan kelime seçimi yapmanızda fayda var. Ayırca önümüzdeki günlerde parasal anlamda sıkıntılarını yitirecek, iş konularında şanslı olacak kazanç hanesine bir çizgi daha atacak.



"Bu duyguyu iyi yönetmelisiniz"

Başak: Sizi yoran ya da uzun süredir uğraş verdiğiniz konularda artık nokta koyabilirsiniz. Alım satımla ilgili işleriniz ya da hedefleriniz varsa bu ay gökyüzünün de desteğiyle bu isteklerini gerçekleştirebilirsiniz. Var olan geliriniz ya da mal varlığınızla ilgili yatırım planlarınız için uygun günler görebilirsiniz. Bu ay sadece bunları yaparken korkutucu olan şey aşırı kendinizi gergin ve sinirli hissediyor olmanızdır. Bu duyguyu iyi yönetmelisiniz.

"Sürpriz paralar gelebilir"

Terazi: Odağında bankalar, borçlar, miras ve finansal konuları var. Sürpriz, hesapta olmayan paralar gelebilir. Sosyal çevrenden aşk itirafları, evlilik teklifleri ile karşılaşabilirsin. Yalnız olanlar için ilişki başlangıçları, yeni karşılaşmalar, tanışmalar söz konusu olabilir. Bazı endişelerinin üstesinden gelmenin vakti geldi.

"Yeni teklifler kapıda"

Akrep: Sürpriz işbirlikleri, ani gelişen ilişkiler söz konusu olabilir. İş ve kariyer konusunda çok şanslı etkiler altındasın. Yeni işler üzerine yoğunlaşabilir, ortaklıklar kurabilir, yeni teklifler alabilirsin. Aynı zamanda, günlük koşturmacanın arasında yeni karşılaşmalarla ve aşk fırsatlarıyla da karşılaşabilirsin. Sosyal çevren ve arkadaşlarınla iletişimin artabilir, güzel haberler alıp işbirlikleri yapabilirsin.

"Fırsatlar ve kazançlar getirebilir"

Yay: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Beklediğiniz teklife sıcak bakacak, etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız. Ayrıca maddi konularda yakın geçmişte aldığınız bir hasar varsa bunu telafi edeceğiniz fırsatlar ve kazançlar getirebilir. Borçlarınızı kapatabilirsiniz.

"Yapılması gerekenleri yapma zamanı geldi"

Oğlak: Bu ay her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz. Evlilik veya duygusal dünyanızın bu ay öyle ya da böyle götürme fırsatınız var. Gerçek olan duyguları görmezden gelmek ve mantıklı olanı yapmak kısmı sizi zorluyor olsa da artık yapılması gerekenleri yapma zamanı geldiğini söyleyebiliriz. İş bitirici yönünüz ve karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal anlamda cesur olmak isteyeceğiniz bu dönem yakın çevrenizdeki kişiler sizlere çözemediğiniz sorunlarla ilgili güçlü destekler sağlayabilirler.

"Gizli kalmış bazı konular ortaya çıkacak"

Kova: Bu ay sizler için tekrardan ayaklanma ve düştüğünüz yerden bir avuç toprak alarak kalkma zamanı. Gökyüzü bu ay sizin emeklerinizin karşılığını vermek için fırsatları sunuyor. Ama sizlerin de hareket halinde olmanızı istiyor. Eski hayal kırıklıklarınızı unutmayı deneyin. Gizli kalmış bazı konuların ortaya çıkması durumu ile karşılaşabilirsiniz. Geçmişten aldığınız tecrübelerle yola çıkarak gideceğiniz bu yeni rota sizlere önemli kazanımlar sunacaktır.

"Maddi engeller ortadan kalkıyor"

BALIK: Hedeflerinizi uygulamaya koymanın zamanı gelmiş olacak. Belki konuşulanlar hep yarıda kaldı ama artık projelerin somutlaşma dönemine girdiğini gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz. Sizin için bazı durumları somutlaştırmak çokta zor değildir. Maddi anlamda uzun zamandır kazançlarınızdaki engeller artık kalkıyor. Bu ay harekete geçmeniz ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor. Özellikle 20 Ağustos sonrası ummadığınız sürpriz yardımların ve fırsatların kapınızı çalabileceğine işaret ediyor. Parasal anlamda borçlarınızı veya ihtiyaçlarınızı çok daha rahat karşılayacağınız bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Eşinizin ailesi ya da kendi aileniz ile yaşanabilmesi muhtemel olan ufak sorunları büyütmemelisiniz. Parasal anlamda bir büyümeye ilerleyebilirsiniz.