Hakem kararları TV'ye taşınıyor! TFF Başkanı Büyükekşi, Çebi'ye rest çekti

TFF, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan 'Hakem Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz' diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye TFF başkanından yanıt geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi 'atamaları bilgisayar yapıyor' diyerek adeta rest çekti. TFF Başkanvekili Murat Ilgaz ise Yasin Kol'un biraz dinleneceğini açıkladı.

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Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas’ın katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi.

Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı. TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp yöneticilerinden ve futbolculardan destek istedi.

Çebi'ye yanıt verdi

Büyükekşi, "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle: "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

"Kararlar TV'de değerlendirilecek"

Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz."

Yasin Kol'a neden bu hafta görev verilmedi?

"Biz kesinlikle, 'bu hakemi istemiyoruz' söylemlerine karşıyız. O zaman lig oynanmaz. Yasin Kol bu hafta atanmadı ama geçen hafta maç yöneten hiçbir hakem de atanmadı. Yani bir kulüple ilgili bir karar asla olmaz."

"Biraz dinlenecek"

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz ise "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Yasin Kol'un hakem raporları pek tatmin edici seviyede değil. Bir süre dinlenecek, sırası gelince de görev alacak." şeklinde konuştu.

Murat Ilgaz ayrıca, "Bir tane maçta ilk sarı kartın kolay çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Bu maçta ilk sarı kart gerçekten hakem tarafından kaçınabilirdi. Tasarruf edilebilirdi." ifadelerinde bulundu.

Neler yaşandı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerine gitti. Çebi, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yaptı.

Çebi, siyah beyazlı takımın son oynadığı Corendon Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol hakkında şikayetlerini iletti.

Siyah beyazlı kulüp maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Kol’un sezon boyunca Beşiktaş karşılaşmalarına atanmamasını talep etmişti.

Siyah beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde kapattı. Beşiktaş’tan Emrecan Uzunhan, mücadelenin 35. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görmüştü. İkinci yarı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, Akdeniz ekibi ile 3-3 berabere kalmıştı. Yaşananların ardından MHK, Yasin Kol'a bu hafta maç vermedi.

TFF'yi ziyaret eden Çebi, Yasin Kol'u Beşiktaş maçlarında görmek istemediklerini belirtmişti. Çebi, 'hakemlerin hata yapmaya hakları yok' ifadesini kullanmıştı