Evde bakım maaşı neden yatmadı? Binlerce engelli panik halinde!

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelliye bakan kişilere verilen evde bakım maaşı, Ağustos ayında yatmayınca binlerce engelli yakını 'maaşım kesildi mi' sorularını soruyor.

Abone ol

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ayın ortalarında engelli yakınları tarafından sorgulanıyor. Genellikle her ayın 15'i ile 17'si arasında hesaplara yatmaya başlayan evde bakım ücretleri, 18 Ağustos itibarıyla henüz yatırılmadı. Maaşların hesaplara yatırılmaması ile birlikte binlerce engelli yakını, maaşlarının kesildiğinden şüphe ediyor.

Evde bakım maaşı neden yatmadı?

Yaşanan bu durumun ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Gözler Ağustos ayı ödemelerine çevrilmişken konuyla ilgili açıklama yapıldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bilgi sisteminde yapılan güncelleme sebebiyle gecikme yaşanan illerde ödemelerin hesaplara geçişinin sürdüğünü belirtti.

18 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyordu. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu tarih genellikle ayın 15'i oluyordu.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebiliyor.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil ediliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı kaç TL?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte netlik kazandı. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a çıktı.

Evde bakım maaşı alabilmek için şartlar nelerdir?