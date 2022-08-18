Her ay tavizsiz bu yöntem uygulanacak! Türkiye ile aynı durumdaki Lübnan Suriyelileri gönderiyor

TÜRKİYE gibi 'sığınmacıların durumu ne olacak' diye düşünen Lübnan'da katı adımlar atılmaya başlandı. Her ay 15 bin Suriyeliyi geri gönderme planından tepkilere rağmen vazgeçilmeyeceğini ülke cumhurbaşkanı açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı, göçmenlerle ilgili kararlarını eleştiren bazı ülkelere ise sert ifadeler kullandı.

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Türkiye'nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planı için düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, uluslararası itirazlara rağmen ülkedeki Suriyeli sığınmacıları sınır dışı etmeye başladıklarını açıkladı.

Geri adım atmayacağız

Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Aun, Lübnan hükümetinin Suriyelileri gönderme planında geri adım atmayacağını ifade etti.

Kanada'dan bir heyetin Beyrut ziyareti sırasında dün basına konuşan Lübnan lideri, bugüne kadar Suriye'ye dönen kişilere yönelik herhangi bir intikam ya da cezalandırma olayı yaşandığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

Şüpheyle karşılıyoruz... Kabul edilemez suç

Aun, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan'a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik” dedi. Lübnan lideri, yabancı güçlerin Lübnan'ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını “ülkenin kabul edemeyeceği bir suç” olarak niteledi.

Lübnan'ın her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı ülkelerine gönderme planı daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve bazı insan hakları örgütlerinin tepkilerine yol açmıştı. Beşar Esad rejiminin savaşta ülkeden kaçan kişilerin peşine düştüğü iddia edilmişti.

Lübnan'da ne kadar Suriyeli var?

Son dönemde ciddi bir ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Lübnan, Suriye savaşının ardından 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Lübnan, geçen ay Suriyelileri sınır dışı etme planını hayata geçirmiş, Suriye hükümeti de hafta başında geri dönen Suriyelileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.