Muharrem İnce'nin çağrısına CHP'li iki isimden yanıt geldi

2018 seçimleri gecesinde kaçmakla suçlayan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ'a "Aç televizyonun ekranını, çağır beni ve o gece yanımda olan CHP yetkililerini. Birlikte konuşalım." çağrısını yapan Muharrem İnce'ye o gece İnce'nin yanında bulunan iki isimden cevap geldi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş almakla suçladığı Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ arasındaki polemik devam ediyor.

İnce'nin Memleket Partisi'ne yer vermemekle suçladığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ da, İnce'yi seçim gecesi seçmeni yüz üstü bırakmak ve halkın karşısına çıkmamakla eleştirmişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzeriden 2018 yılındaki seçim gecesini konuşmak istediğini belirtip çağrı yaptı.

"Bak adın tarihte Mangır Merdan kalacak"

Muharrem İnce, Twitter’da şunları yazdı:

“Bu memlekette namuslu tek bir TV kanalı yok mu? Seçim gecesi yanımda olan ve halen CHP’de siyaset yapan Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte neler yaşandığını konuşturacak. Merdan bunu yapamayacak belli oldu.”

İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce’nin çağrısının ardından Odatv İnce’yi aradı. Program davetimiz üzerine Muharrem İnce, bundan sonra seçim konusuyla ilgili konuşmayacağını, çünkü bu konuyla ilgili birçok kez açıklama yaptığını, kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti.

“Program davetiniz için teşekkür ederim” diyen Muharrem İnce, konunun sürekli manipüle edilmesi nedeniyle programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile katılabileceğini söyledi. İnce, “Gelsinler buradan açık davettir. Hep birlikte o günü konuşalım” ifadelerini kullandı.

Altay ve Özcan'dan yanıt

Odatv, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ulaştı.

Engin Altay, o gecenin ayrıntılarının konuşulduğunu, Muharrem İnce’nin bu davetlerle kendisini gündemde tutmaya çalıştığını söyleyip “Erdoğan ile mücadele etsin” açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan ise seçim gecesi Muharrem İnce’nin yanında akşam 9’dan gece 2’ye kadar bulunduğunu bu sürede yaşananları açıkça zaten anlattığını belirtti. Konuşacak farklı bir ayrıntı kalmadığını ekleyen Tanju Özcan “Zaten Muharrem İnce de benim açıklamalarımı izletmişti” dedi.