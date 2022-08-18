BIST 3.001
DOLAR 18,10
EURO 18,35
ALTIN 1.029,79
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'nin çağrısına CHP'li iki isimden yanıt geldi

Muharrem İnce'nin çağrısına CHP'li iki isimden yanıt geldi

2018 seçimleri gecesinde kaçmakla suçlayan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ'a "Aç televizyonun ekranını, çağır beni ve o gece yanımda olan CHP yetkililerini. Birlikte konuşalım." çağrısını yapan Muharrem İnce'ye o gece İnce'nin yanında bulunan iki isimden cevap geldi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş almakla suçladığı Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ arasındaki polemik devam ediyor.

İnce'nin Memleket Partisi'ne yer vermemekle suçladığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ da, İnce'yi seçim gecesi seçmeni yüz üstü bırakmak ve halkın karşısına çıkmamakla eleştirmişti.  

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzeriden 2018 yılındaki seçim gecesini konuşmak istediğini belirtip çağrı yaptı. 

"Bak adın tarihte Mangır Merdan kalacak"

Muharrem İnce, Twitter’da şunları yazdı: 

“Bu memlekette namuslu tek bir TV kanalı yok mu? Seçim gecesi yanımda olan ve halen CHP’de siyaset yapan Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte neler yaşandığını konuşturacak. Merdan bunu yapamayacak belli oldu.”

İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce’nin çağrısının ardından Odatv İnce’yi aradı. Program davetimiz üzerine Muharrem İnce, bundan sonra seçim konusuyla ilgili konuşmayacağını, çünkü bu konuyla ilgili birçok kez açıklama yaptığını, kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti. 

“Program davetiniz için teşekkür ederim” diyen Muharrem İnce, konunun sürekli manipüle edilmesi nedeniyle programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile katılabileceğini söyledi. İnce, “Gelsinler buradan açık davettir. Hep birlikte o günü konuşalım” ifadelerini kullandı. 

Altay ve Özcan'dan yanıt

Odatv, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ulaştı. 

Engin Altay, o gecenin ayrıntılarının konuşulduğunu, Muharrem İnce’nin bu davetlerle kendisini gündemde tutmaya çalıştığını söyleyip “Erdoğan ile mücadele etsin” açıklamasında bulundu. 

Tanju Özcan ise seçim gecesi Muharrem İnce’nin yanında akşam 9’dan gece 2’ye kadar bulunduğunu bu sürede yaşananları açıkça zaten anlattığını belirtti. Konuşacak farklı bir ayrıntı kalmadığını ekleyen Tanju Özcan “Zaten Muharrem İnce de benim açıklamalarımı izletmişti” dedi. 

İlgili Haberler
Merdan Yanardağ'ı tetikçilikle suçlayan Muharrem İnce: Bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar Muharrem İnce'nin ifşa ettiği Tele 1, Halk TV ve KRT rezaletini Hadi Özışık yorumluyor! Merdan Yanardağ Muharrem İnce olayı nedir? Merdan Yanardağ'a ne dedi? Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ı rezil etti! Şerefin varsa 'CHP'den maaş almıyorum' diye yemin et
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son
Foto Galeri Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Delilik diyen ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankası faizi indirince bunu yazdı
Delilik diyen ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankası faizi indirince bunu yazdı
Evde bakım maaşı neden yatmadı? Binlerce engelli panik halinde!
Evde bakım maaşı neden yatmadı? Binlerce engelli panik halinde!
Demet Evgar ve Levent Babataş kızları Mavi'ye kavuştu! O fotoğraflarına beğeni yağdı
Demet Evgar ve Levent Babataş kızları Mavi'ye kavuştu! O fotoğraflarına beğeni yağdı
Hakem kararları TV'ye taşınıyor! TFF Başkanı Büyükekşi, Çebi'ye rest çekti
Hakem kararları TV'ye taşınıyor! TFF Başkanı Büyükekşi, Çebi'ye rest çekti
Ulaştırma Bakanlığından 'Beşli çeteye 203 milyar dolar' haberine yalanlama
Ulaştırma Bakanlığından 'Beşli çeteye 203 milyar dolar' haberine yalanlama
Bu burçta olanlar paraya para demeyecek! Ağustos bitmeden bu burçlara talih kuşu konacak
Bu burçta olanlar paraya para demeyecek! Ağustos bitmeden bu burçlara talih kuşu konacak
Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler tedavi altına alındı
Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler tedavi altına alındı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 5 milyar dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 5 milyar dolar arttı
Didem Sarı'nın sevgilisi İzzet Antebi'yi darp etti! "Yediğin dayağın daha beteri gelecek"
Didem Sarı'nın sevgilisi İzzet Antebi'yi darp etti! "Yediğin dayağın daha beteri gelecek"
Çin Tayvan'ı çevreledi 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisi
Çin Tayvan'ı çevreledi 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisi