Çıkan iddialar sonrası düşman çatlattı! Fahriye Evcen'in o hareketi olay oldu

Birkaç haftadır sıkıntılı dönemlerden geçen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında ortaya çok sayıda asılsız iddialar atılmıştı. Ünlü çift haklarında çıkan iddiaları yalanlarken Fahriye Evcen'in yaptığı o hareket her şeye nokta koydu.

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Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve yaşadıkları aşkı kısa sürede nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

İlk çocukları Karan'ı 2019'da kucaklarına alan Fahiye Evcen ve Burak Özçivit çifti ikinci çocuk beklediklerinin haberini sevenleriyle paylaşmışlardı. Son zamanlarda büyük aşkları ve evlilikleri nazara gelen çiftin hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Önce Bir mekanda oğlu Karan için müşterilerden biriyle kavga eden Fahriye Evcen uzun bir süre magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından oğluyla korona virüse yakalanan Evcen hayranlarını korkutmuştu.

Karantine sürecini evde atlatan ünlü oyuncunun evdeyken hamilelik ve son zamanlarda yaşadığı problemler nedeniyle kayınvalidesiyle tartıştığı, Burak Özçivit'in de Fahriye Evcen'e bağırması sonrası evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları komşuları tarafından ortaya atılmıştı.

Ortaya atılan iddialar sonrası ünlü çiftten Burak Özçivit sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği tatil fotoğraflarını "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın.” notuyla paylaşmış ve iddiaları yalanlamıştı. Evcen'de eşinin paylaşımını İnstagram hesabından paylaşmıştı.

3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ardı arkası kesilmeyen ayrılık ve kavga iddialar yüzünden bıkmış durumda. Eşiyle birlikte hayranlarını kırmayarak fotoğraf çekilen 36 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı şeyle herkesi şaşırttı.

Daha önce alyans takmayan ünlü oyuncu çıkan dedikoduların ardından alyans takmaya başladı. Evcen'in hayranıyla çekildiği fotoğrafta yüzüğünü ön planda tutarak verdiği poz dedikodulara son noktayı koydu. Ünlü oyuncunun alyansını parmağından çıkarmadığı söyleniyor.