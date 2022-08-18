Binlerce kilometre uzaklıktan geliyorlar! İstanbul'daki bu mekan görenleri hayran bırakıyor!

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dört bir yanında tarih bulunan İstanbul'da gezilecek birçok yer bulunmakta. Binlerce kişiye ve turiste ev sahipliği yapan bu şehrin her yerini bir günde gezmek ise imkansız. İşte İstanbul'da muhakkak gezip görmeniz gereken yerler...

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Çok sayıda imparatorluğa başkentlik yapan, uğruna binlerce savaş verilen, Fatih Sultan Mehmet'in göz bebeği olan şehir İstanbul, Türkiye'de gezilmesi gereken şehirlerin başında yer alıyor.

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen İstanbul, dünyanın birçok yerinden gezmek için çok sayıda turist ağırlıyor. Binbir türlü kültüre, Doğusunda ve batısında farklı mimari eserlere ev sahipliği yapan İstanbul'da gezip görmeniz gereken önemli yerleri sizler için bir araya getirdik...

Yerebatan Sarnıcı

İstanbulun Avrupa yakasında bulunan Yerebatan Sarnıcı müzesi 526-527 yıllarında şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış kapalı su sarnıcıdır. Geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü saat 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Pierre Loti Tepesi

Adını 1876 yılında İstanbul'a gelen Fransız yazar Julien Viaud'dan alan Haliç'e bakan tepe şimdilerde kafe ve restoranlarla eşsiz manzarasını izlemek için gelen misafirlerini ağırlıyor.

Emirgan Korusu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Emirgan Korusu 4. Murat döneminde oluşturulmaya başlanmıştır. İçerisinde 120'den fazla bitki çeşidi bulunan Emirgan Korusu her yıl düzenlenen Lale Festivaline ev sahipliği yapar.

Kız Kulesi

İstanbul boğazının hırçın sularında bulunan Kız Kulesi birçok efsaneye ev sahipliği yapar. Üsküdar semtinin simgesi haline gelen kulenin tarihi 2500 yıl öncesine dayanır. Yunanlılar tarafından yapıldığı iddia edilen kule günümüzde restoran ve müze olarak hizmet vermektedir.

Topkapı sarayı

600 yıllık Osmanlı tarihinin yarısından fazlasında saray halkını ağırlayan bu yapıt aynı zamanda imparatorluğun idare merkezi olmuştur. İslam dinine mensup bireyler için yüksek öneme sahip olan, Kutsal Emanetler olarak adlandırılan ve İslam'da kutsal sayılan eşyalarıda müze kısmında ziyaretçileriyle buluşturur.

Süleymaniye Cami

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimari Sinan tarafından yapılan ve Mimar Sinan'ın "Kalfalık eserim" diyerek adlandırdığı cami Osmanlı tarihinin en görkemli camisidir. Depremde dahi hiçbir zara görmeyen cami mimarı tarafından ‘Kıyamete kadar asla yıkılmayacak olan cami’ olarak adlandırılmıştır.

Galata Kulesi

Bizanslılar tarafından 528 yılında yaptırılan ve tarih serüveninde çok önemli yere sahip olan Galata Kulesi ilk olarak ahşap malzemelerle inşa edilmiştir. Cenevizliler tarafından bir gönem gözlem kulesi olarak kullanılan Galata Kulesi günümüzdeki halini 2. Mahmut döneminde almıştır. Avrupa Yakasında yer alan Galata Kulesi günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı Osmanlı'nın son dönemlerinde Sultan Abdülmecit tarafından 1843 yılında batı mimarisi tarzıyla yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk son zamanlarını bu sarayda geçirmiş ve bu sarayda vefat etmiştir. Dolmabahçe Sarayı günümüzde müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.