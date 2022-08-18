Bu belirtiler varsa dikkat! Hemen doktora başvurun: Cerrahi tedavi gerekebilir!

Her hastalık belirtilerle birlikte gelir. Hastalığın tedavi sürenci ise erken tanı oldukça önem arz etmetedir. Bir şey olmaz geçer, gider demeyin. Çift görme, konuşma güçlüğü, baş ağrısı denge ve bilinç kaybı gibi belirtileri yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden doktora başvurun zira cerrahi müdahale gerekebilir.

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Hastalık dediğimiz şey beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Pek çok hastalığın habercisi ise belirtileridir ve her hastalık insan vucüdunda farklı belirtilerle ortaya çıkar. Bu hastalıklardan biride 'Vertigo'dur. Peki vergito tanısı nasıl konulur, belirtileri nelerdir, hangi durumlarda cerrahi müdahele yapılır? İşte Vertigo ile ilgili bilmeniz gerekenler tüm bilgileri sizler için derledik...

Vertigo nedir ve tanısı nasıl konur?

Vertigo aslında bir hastalık değil bir bulgudur. Kulak ve denge sinirini etkileyen hastalıklar, santral sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemini etkileyen rahatsızlıklar vertigonun nedenleri arasında gösterilebilir. Vergitonun tanısı konulurken ilk yapılması gereken şey ise hastaya duyduğu hissin tarif ettirilmesidir. Hasta beyinden kaynaklı durumlarda nörolojiye, stres gibi psikolojik kaynaklı durumlar varsa psikiyatriye yönlendirilebilir. Hastanın tedavisi tanıya bağlı olarak planlanır.

Vertigo neden olur , tetikleyen durumlar nelerdir?

Vertigo başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır. Farklı çeşitleri bulunan hastalığın en çok görüleni ise Benign paroksizmal pozisyonel tipidir. Vertigo ataklarının süresi, altta yatan hastalığa göre değişkenlik gösterir. En sık rastlanan kristal kayması-BPPV’de baş boyun hareketleri ile başlayan atakları, saniyeler süren baş dönmesi izler. İç kulak yapılarında basınç artışı ile karakterize olan Meniere hastalığında ise kulakta dolgunluk hissi, çınlama ve minimum 20 dakika kadar süren baş dönmesi atakları görülür.

Ani baş hareketleri, yere düşen bir objeyi almak gibi günlük hayatta sıklıkla yapılan ani eylemler baş dönmesiyle birlikte vertigoyu tetikleyebilir.

Vertigo belirtileri neler?

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.

Vertigo ile birlikte bu belirtiler varsa hemen doktora başvurmalısınız:

*Çift görme

*Konuşma güçlüğü

*Baş ağrısı

*Kol ve bacaklarda güçsüzlük

*Denge kaybı

*Bilinç kaybı

Vertigo tedavisi nasıl yapılır?

Vertigo muayenesi sırasında hastalığın nelerden kaynaklandığı bulunarak tedavi uygulanır. Hasta beyinden kaynaklı durumlarda nörolojiye, stres gibi psikolojik kaynaklı durumlar varsa psikiyatriye yönlendirilebilir. Orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotikler kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon varsa cerrahi tedavi gerekebilir. Enfeksiyon iyileştiğinde vertigo da ortadan kalkacaktır.

Vertigosu olanlar nelere dikkat etmeli?

Uyku düzeni vertigosu olanların dikkat etmesi gereken unsurların başında geliyor. Düzensiz ve yetersiz uyku kişilerin dinlenememesine ve vertigo da dahil bir çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Düzenli ve yeterli uykuya herkesin özen göstermesi gerekmektedir. Sağlıksız gıdalar tüketme, düzensiz ve gereğinden az ya da fazla yemek yeme, sigara ve alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıklar terk edilmelidir. Bunun yerine sağlıklı gıdalar tüketilmeli ve bol su içilmelidir. Spor hem fiziksel hem de psikolojik hastalıkların önlenmesinde ve hafifletilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak vertigo hastaları ani hareketten ve ağır sporlardan kaçınmalıdır. Bunun yerine, doktorun önerdiği hafif egzersizler ve nefes alıştırmaları tercih edilmelidir.