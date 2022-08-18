Erkekler mi, kadınlar mı daha uzun yaşıyor? Bu araştırma tüm ezberleri bozuyor

Yıllardır yapılan araştırmalar, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığına dair veriler ortaya koyuyordu. Ancak Güney Danimarka Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, tüm bilinenleri sıfırlayıp yaşam süreleri ile ilgili farklı bilgileri ortaya çıkardı.

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Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı yıllardır yapılan araştırmalar sonucu biliniyor. Fakat Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir grup araştırma görevlisi, bu tezin geçerliliğini yitirdiğine dair bir dikkat çeken çalışma yaptı. Buna göre yapılan çalışma, erkeklerin sanıldığından daha uzun yaşadığına dair bazı bilgileri öne sürdü.

Çalışmada yer alan araştırmacılar, ‘kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar’ düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu ve erkeklerin yüzde 25-50’sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını öne sürdü.

Danimarka Üniversitesi’ne bağlı Nüfus Dinamikleri Merkezi'nce yapılan araştırmada, 199 ülkenin kaynaklarına ulaşıldı ve 200 yıllık verilerle kadın ve erkeklerin yaşam süreleri incelendi.

BMJ Open adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kadın ve erkeklerin yaşam süreleriyle ilgili önemli bir bilgilere ulaşıldı.

Yapılan araştırmada, özellikle evli veya üniversite mezunu erkeklerin, kadınlara göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.

199 ülke incelendi

Araştırmada yer alan kişiler, inceledikleri 199 ülkedeki her 4 erkekten 1 veya 2'sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını kanıtladı.

Danimarka merkezli araştırmacıların iddiasına göre, evli olan veya üniversite derecesine sahip erkeklerin evli olmayan ve liseden mezun olmamış kadınlardan genelde daha uzun yaşıyor.

Ortalama yaşam süresine bakmak yeterli değil

Erkek ve kadınlar arasındaki yaşam süresini belirlerken genellemelerden yola çıkmanın yeterli olmadığını belirten araştırmacılar, medeni durum ve eğitim durumunun yaşam süresini belirlemede önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Yaşam süresinde etkili faktörler

Araştırmanın sonuçları, düşük ve orta gelirli ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının da yıllar içinde yükseldiğini ortaya çıkarıyor.

Bunun yanı sıra cinsiyete göre yaşam süresi arasındaki bu farklılıkların, sigara kullanımı veya alkol gibi davranışlardan kaynakladığı da belirtiliyor.

Zararlı alışkanlıklar ömrü kısaltıyor

Erkeklerin 20'li ve 30'lu yaşlarında daha çok alkol ve sigara kullandığına, bu sebeple de 60'lı yaşlarda ölüm riskinin arttığına dikkat çekiliyor.

Ülkeler ayrı ayrı değerlendirilmeli

Erkeklerin genellikle stabil bir ilişki ve evliliğin içinde olmayı kadınlara göre daha faydalı bulduğunu ifade eden araştırmacılar, bunun da erkeklerin yaşam süresinde önemli bir faktör olduğunu ifade ediyor.

Genel olarak kadınların günümüzde hala erkeklerden daha uzun yaşadığı bilgisi kabul görülse de, aradaki farkın tahmin edildiğinden çok daha az olduğunu savunuluyor. Araştırmayla ilgili daha etkili sonuçlara ulaşmak için her ülkenin verilerinin ayrı ayrı değerlendirmenin daha doğru bir hareket olduğu belirtiliyor.