Hepsi birbirinden sağlıksız! İşte hep tükettiğimiz ama oldukça zararlı olan abur cuburlar

Başta çocuklarımız olmak üzere, hemen hemen her gün tükettiğimiz bazı abur cuburların sağlığımıza oldukça fazla zararı bulunuyor. Hem ucuz, hem de lezzetli olan bu tür gıdaların çoğu kanserojen madde içerse de, bunları tüketmekten kendimizi alamıyoruz. İşte uzak durmamız gereken en zararlı abur cuburlar...

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Abur cubur olarak bilinen atıştırma yiyeceklerin tüketimi, ülkemizde de dahil olmak üzere her geçen yıl daha da artıyor. En zararlı atıştırma yiyecekleri dendiği zaman akıllara belli başlı gıdalar geliyor. Ancak aralarında öyle yiyecekler de var ki, zararlı olduğunu bile yeni öğreneceksiniz. Ancak başta uyarmak gerekiyor; diyet programınıza hiçbir şey eklemeyerek bel kısmınıza kilo aldıran şeker, kimyasal, renklendirici ve yağ karışımını tanıtan yiyecek endüstrilerinin listelerinin zamanı çoktan geçmiştir.

İşte sağlığa oldukça zararlı olan ancak küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği en sağlıksız atıştırmalık abur cuburlar...

1. Patates kızartmaları

Ünlü bir fastfood şirketi olan McDonalds'ın yemeklik yağlarını değiştirdiği açıklaması birçok kişiyi tatmin etmedi. Patates kızartmaları, kimyasal ve şeker ile fazla yağlı ve çeşitli olan nişasta içeren beyaz patateslerdir. Bu sebeple bu hazır kızartmalar en zararlı yiyecektir.

2. Donutlar

Kızarmış ekmek olarak bilinen donutlar, en sağlıksız yiyecekler listesinin ilk sıralarında bulunuyor. Bu yeterli kadar kötü gelmediyse üzerindeki şeker ve kremanın da oldukça zararlı olduğunu hatırlatalım.

3. Cipsler (patates veya mısır)

Cipsler, patates kızartmalarının paketlenmiş halidir. Fakat illa tüketmek istiyorsanız sağlıklı yiyecek satan marketlerde bulabileceğiniz fırınlanmış mısır cipslerini tercih edebilirsiniz.

4. Soda

Diyet programlarında yer alan soda da zararlı gıdalar arasında bulunuyor. Bu içeceklerin çoğu kesinlikle kimyasal madde içermektedir.

5. Çörekler ve aperatif kekler

Üzerlerindeki krema ve içeriğindeki şeker sebebiyle oldukça zararlıdır.

6. Şeker barları

Bu şeker barlarını tüketmek yerine daha sağlıklı gıdalara yönelmenizi şiddetle öneririz. Şeker barları arasında bazılarının daha az kalori, biraz fazla protein ve az yağ içerdikleri bilinen bir gerçek.

7. Yağsız kurabiyeler

Bu kurabiyeler, oldukça sinsi yiyeceklerdir çünkü sağlıklı gibi görünseler de çok zararlıdır. Yağsız yiyeceklerin, kaloriz olanlara eşit olmadığını unutmayın.

8. Krakerler

Piyasadaki çoğu krakerler içerisinde oldukça fazla yağ barındırır. Bu ürünleri satın almadan önce dikkatlice üzerindeki etiketleri okuyun ve yağsız olanları tercih edin.

9. Çubuk krakerler

Genellikle açlığı bastırmak veya mide bulantılarını geçirmek için tükettiğimiz çubuk krakerlerin içerisinde tuz ve trans yağları bulunuyor. Bu sebeple bu masum görünen abur cuburlar da oldukça zararlıdır.