Hep elbise ve etek kombiniyle canlı yayına çıkıyor! Müge Anlı bakın neden pantolon giymiyor işte o neden
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ATV'de program yapan Müge Anlı geçen ay Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Kariyeri kadar özel hayatı da sevenleri tarafından merak konusu olan Müge Anlı'nın senelerdir canlı yayında elbise giyip, pantolon giymemesi merak edilmişti. Konuya açıklık getiren Müge Anlı özel bir sebebinin olmadığını söyleyerek " Kendime elbise yakıştırıyorum" dedi...
Yıllardır yaptığı programla hafızalara kazınan, dobra tavrıyla gönüllere taht kuran, Türkiye'nin sevgisini kazanan gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda evleneceğini canlı yayında duyurmuş, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alınan Anlı'nın senelerdir neden pantolon giymediği merak konusu oldu. Ünlü gazeteci neden pantolon giymediğini açıklayarak " Özel bir sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" dedi.
Müge Anlı yıllardır ekranda hep etek ve elbise kombinleriyle yer alıyor. Müge Anlı'nın neden pantolon giymediği merak ediliyordu. Ünlü gazeteci, neden pantolon giymediğini açıkladı.
Müge Anlı, ekranda hep elbise ve etek kombinleri ile sosyal medyada sıklıkla gündem oluyor
Anlı'nın yayınlarda neden hep elbise ve etek kombini tercih ettiği merak ediliyordu. Müge Anlı geçtiğimiz aylarda da Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.