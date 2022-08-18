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Beşiktaş Denayer'i bitiriyor! Menajeri tesislere geldi

Beşiktaş Denayer'i bitiriyor! Menajeri tesislere geldi

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Jason Denayer'in menajeri Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde paylaşım yaptı.

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Süper Lig devleriyle adı anılan Jason Denayer'de flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmeden sonuç çıkaramayan siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketinin yöneticisi Sofyane Benkheil'in Beşiktaş tesislerinde olduğu öğrenildi. Mevcut piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Beşiktaş ile görüştüğü iddia ediliyor.

Menajerlik şirketinde çalışıyor!
Jason Denayer’in bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan Sofyane Benkheil, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Menajerini değiştirmişti
Jason Denayer, geçtiğimiz aylarda bu menajerlik şirketine bağlı olan Sofyane Benkheil ile menajerlik anlaşmasını sonlandırmış ve Jesse de Preter ile anlaşma sağlamıştı. Fakat Denayer'in anlaşma hakları hala Quadrans Football Management şirketinde bulunuyor. Quadrans Football Management şirketinde çalışan Sofyane Benkheil'in Beşiktaş tesislerinden fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

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